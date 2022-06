Eteläpuiston työmaakäyttö on herättänyt suurta huolta – Lautakunta käytti otto-oikeuttaan kiinteistöjohtajan päätökseen ja käsittelee asian uudelleen

Asunto- ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajan Pekka Salmen (sd.) mukaan aihe on herättänyt mielipiteitä, palautetta kuntalaisilta ja huolta useammassa lautakunnan jäsenessä. Lautakunta käytti asiassa otto-oikeuttaan ja käsittelee asian uudelleen.

Eteläpuiston työmaakäytön sallivaa päätöstä aiotaan käsitellä uudelleen Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnassa.

Tampereen Eteläpuistoon pitäisi tulla maaliskuusta 2023 lokakuun loppuun 2024 saakka työmaa-alue, jossa kootaan Tampereen seudun keskuspuhdistamon jäteveden purkuputki.

Työmaalle myönnettiin maankäyttölupa Eteläpuistoon Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmin päätöksellä 2. kesäkuuta. Lupapäätöksen mukaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy saa käyttää aluetta 1,7 kilometrin mittaisen purkuviemärilinjan kokoamispaikkana.

Mikä? Sulkavuoren puhdistamo Tampereen seudun keskusjätevedenpuhdistamoa on rakennettu vuodesta 2018 Tampereen Sulkavuoressa. Siirtoviemäreiden rakentaminen alkoi vuonna 2019. Vuonna 2022 valmistuivat louhintaurakat. Tällä hetkellä rakennetaan rakennuksia ja tekniikkaa sekä kallion sisässä että maan päällä. Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen Viinikanlahdessa ja Raholassa alkaa. Keväällä 2023 Tampereen Eteläpuistoon olisi tulossa vajaaksi kahdeksi vuodeksi työmaa-alue, jossa kootaan keskuspuhdistamon purkuputki. Eteläpuiston hiekalle tuotaisiin rekalla 22-metrisiä muovisia putkielementtejä, joista hitsataan 200–300 metriä pitkiä ja halkaisijaltaan 2-metrisiä putkiletkoja. Nämä letkat työnnettäisiin rantaan sijoitettavaa luiskaa pitkin Pyhäjärveen ja yhdistettäisiin toisiinsa vedessä 1,7 kilometriä pitkäksi purkuputkeksi. Putki hinataan kelluttamalla Vihilahden suulle ja upotetaan suunniteltuun paikkaan Pyhäjärveen. Hallintorakennus valmistuu 2024. Lisäksi tehdään lieterakennus, biokaasulaitos sekä varavoima- ja muuntamorakennus. Jätevesien käsittely alkaa syksyllä 2025. Keskuspuhdistamo aloittaa alkuvuodesta 2026.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti kuitenkin kokouksessaan 15. kesäkuuta käyttää kiinteistöjohtajan päätökseen otto-oikeuttaan. Se tarkoittaa sitä, että lautakunta käsittelee asiaa vielä uudelleen.

”Normaalisti tiettyjä asioita on johtosäännön mukaan säädetty kiinteistöjohtajan päätettäväksi. Sellaisiin viranhaltijan päätöksiin lautakunnalla on aina otto-oikeus eli lautakunta voi käsitellä asiaa uudelleen”, selvittää maanhankintapäällikkö Ari Kilpi.

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Pekka Salmi on myös Tampereen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestari.

”Heikennys alueen virkistysmahdollisuuksille”

Otto-oikeuden käyttämistä ehdotti Pekka Salmi (sd.) ja kannatti Matti Höyssä (kok.). Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

”Saimme tietää toukokuussa, että kesäkuussa päätös on tulossa ja että asiaan pitää silloin reagoida, jos siihen halutaan reagoida. Ennen kokousta keskustelimme koalitioryhmien kesken ja esitin, että käytämme otto-oikeutta joka tapauksessa, sillä asia on niin tärkeä, että sitä pitäisi käsitellä kokouksessa lista-asiana”, Salmi kertoo.

Asia on kiinteistölautakunnan esityslistalla seuraavassa lautakunnan kokouksessa elokuussa.

”Aihe on herättänyt monenlaista mielipidettä, palautetta kuntalaisilta ja useampi lautakunnan jäsen on ollut siitä huolissaan. On hyvä asia, että otto-oikeutta päätettiin käyttää ja asiaa voidaan käsitellä tarkasti ja rauhassa”, Salmi jatkaa.

Lautakunnalla on asiassa nyt kolme vaihtoehtoa. Joko kiinteistöjohtajan tekemä päätös pidetään voimassa, päätös maankäyttöluvasta hylätään tai sitten luvan ehtoja muutetaan.

”Esimerkiksi niin, että työmaan aikaraja olisi lyhyempi tai työmaa-alue pienempi. Jos lupa menisi tällaisenaan läpi, Eteläpuisto olisi kaksi kesää työmaa-aluetta. Vaikka alue rajautuu vesipuistoon ja kesäkahvilaan, en jaksa uskoa, että niillä olisi mitään toimintaedellytyksiä ja työmaa olisi aikamoinen heikennys alueen virkistysmahdollisuuksille”, Salmi sanoo.

Salmen mukaan lautakunnan pitää päätöksentekoa tehdessään tiedostaa myös vaihtoehdot, minne massiivinen työmaa menisi, jos se ei menisi Eteläpuistoon.

”Olen keskustellut Tampereen seudun keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinosen kanssa ja hekin ovat selvittäneet vaihtoehtoja. Oikein hyvää paikkaa, jossa mitään häiriötä ei aiheuteta, ei ole. Pitää siis miettiä, miten minimoida haitat.”