OAJ:n hallitus koolla maanantaina Akavan puheenjohtajuustilanteen takia

Akavan puheenjohtaja Fjäder oli tekemässä "kassakaappisopimusta", jolla sovittiin, ettei hän jatka nelivuotista kauttaan loppuun.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo Twitterissä kutsuneensa OAJ:n hallituksen koolle maanantaina Akavan puheenjohtajuutta koskevaan tilanteeseen liittyen.

”Tarkoitus on käydä keskustelua sopimuksen taustoista ja tulevasta Akavan puheenjohtajan valintaprosessista”, Murto sanoo.

Murto sanoo, että myös tarvittavia päätöksiä voidaan tehdä. Hän ei kuitenkaan tarkemmin avaa, mitä nämä päätökset voisivat olla.

Helsingin Sanomat ja MTV uutiset kertoivat perjantaina, että Akavan pitkäaikainen puheenjohtaja Sture Fjäder jättää tehtävänsä kesken kauden. Fjäder saattaa ilmoittaa asiasta jo ensi viikolla.

HS on saanut käsiinsä ja julkaissut "kassakaappisopimuksen", jonka Fjäder teki syyskuussa 2020 Tekin toiminnanjohtajan Jari Jokisen, OAJ:n silloisen puheenjohtajan Olli Luukkaisen ja Suomen Ekonomien puheenjohtajan Timo Saranpään kanssa.

Sopimuksen mukaan Fjäder ei istu nelivuotista kauttaan loppuun vaan pyytää eroa tehtävästään kahden vuoden jälkeen, viimeistään 15.9.2022.

HS kertoo, että sopimus tehtiin, koska Fjäderin nelivuotiselle kaudelle ei välttämättä olisi löytynyt riittävästi tukea jäsenliitoista.

Murto sanoo, että hän haluaa keskustella OAJ:n hallituksen kanssa sopimukseen liittyvästä toimintatavasta ja toimintakulttuurista.

”Puollan ehdottomasti avoimuutta. En kannata millään tavalla tällaisia toimenpiteitä ja periaatteita, mitä on tehty aiempaan sopimukseen liittyen”, Murto sanoo.

Murto sanoo haluavansa muuttaa toimintakulttuuria avoimeksi ja oikeudenmukaiseksi. Hän painottaa, että ei ole itse ollut millään tavalla osallinen sopimukseen. Hän työskenteli sopimuksen teon aikaan vielä STTK:ssa.

Murron mukaan tehty sopimus ja toimintatapa jättää ikävän sävyn tulevaan vaaliprosessiin. Hän lisää, että Fjäder ei ole itse ilmoittanut luopuvansa tehtävästään.

”Kun se valinta tulee, se on oltava mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä”, hän sanoo.

TEKin Jokisen mukaan Akavan hallitus ollut tietoinen Fjäderin ilmoituksesta

HS ja MTV uutiset lisäksi mainitsivat Fjäderin mahdollisena seuraajana Tekniikan akateemisten TEKin toiminnanjohtajan Jari Jokisen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin.

Löfgren vahvisti HS:lle olevansa ehdolla ja Jokinen kertoi olevansa käytettävissä, jos Fjäder jättää kautensa kesken.

Jokinen kiisti perjantaina uutistoimisto STT:lle, että Fjäderin lähdöstä olisi sovittu pienen piirin tekemällä kassakaappisopimuksella.

Jokisen mukaan paperia ei voi kuvata kassakaappisopimukseksi.

”Koko Akavan hallitus on ollut tietoinen Sture Fjäderin ilmoituksesta, jossa hän kertoo luopuvansa Akavan puheenjohtajuudesta tämän vuoden lopussa. Tämä sopimus on vain meidän edustajien allekirjoittama vahvistus sille, mitä Fjäder on julkisesti isolle joukolle ihmisiä sanonut. Mielestäni tässä nyt tehdään kärpäsestä härkänen.”

Jokinen kiisti jyrkästi väitteen siitä, että samassa tai muussa yhteydessä olisi sovittu siitä, että Jokisesta tulee Akavan seuraava puheenjohtaja.

”Tuollainen väite on täysin perätön ja tuulesta temmattu. Miten ihmeessä Akavan kaltaisessa yhteisössä voisi olla niin, että jotkut sopivat puheenjohtajan seuraajasta. Akavassa on monta jäsenjärjestöä, joiden omat hallinnot käsittelevät seuraajakysymykset. Ei tuollaista voi varmistaa etukäteen.”

Jos Fjäder päättää jättää tehtävänsä, on Jokisen mukaan pelkästään hieno asia, että sen jälkeen käydään sisältöihin liittyvä keskustelu ja puheenjohtajakisa.

”Ja siinä tilanteessa paras voittakoon.”

Saranpää sanoi hänkin, että kyse ei ollut mistään kassakaappisopimuksesta. Hänen mukaansa Akavan isojen liittojen johtohenkilöiden keskinäisellä sopimuksella haettiin järjestölle ja sen puheenjohtajalle työrauhaa.

Fjäder on ollut kiistelty puheenjohtaja, jonka sanomisista on leimahtanut aika ajoin kipakka keskustelu järjestön sisällä.