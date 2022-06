OP-ryhmä kertoo asuntokaupan rauhoittuneen selvästi, hintojen nousu hidastuu – tämä on ennuste tyypillisimmälle viitekorolle

Suurten kaupunkien hintaveturina oli jälleen Tampere yhdessä Oulun ja Turun kanssa.

Helsinki

Asuntokauppa on rauhoittunut selvästi viime vuoden poikkeuksellisen koviin lukuihin verrattuna, arvioi OP-ryhmä tiedotteessaan keskiviikkoaamuna. OP odottaa asuntojen hintojen nousun hidastuvan tänä vuonna 0,5–1,5 prosenttiin.

OP:n mukaan asuntojen hinnat ovat jatkaneet alkuvuodesta nousuaan vuoden takaiseen verrattuna, mutta tahti on selkeästi hidastunut. OP:n asuntomarkkinakatsauksen mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asuntojen hinnat nousivat keskimäärin 3,4 prosenttia vuoden takaisesta. Suurten kaupunkien hintojen nousua vetivät Tampereen lisäksi Oulu ja Turku, ja suurissa kaupungeissa hinnat nousivat 3,8 prosenttia. Huhtikuussa hintojen nousu oli keskimäärin nopeampaa kuitenkin suurten kaupunkien ulkopuolella.

OP arvioi, että sekä asuntokauppa että lainannostoaktiivisuus on hidastunut viime vuodesta lähemmäs koronaa edeltänyttä tasoa. Lisäksi asumiskustannukset ovat kääntyneet selvään nousuun energian hintojen kohoamisen ja korkojen nousun myötä.

Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat nousseet viime kuukausina muuta maata hitaammin. Yksiöiden hinnat ovat pääkaupunkiseudulla pysyneet samana tai joillain alueilla jopa laskeneet.

"Asuntojen hintojen nousu on jakautunut alkuvuonna maantieteellisesti tasaisemmin kuin aikaisemmin, ja huhtikuussa hintojen nousu olikin keskimäärin nopeampaa suurten kaupunkien ulkopuolella. Lisäksi pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat nousseet viime kuukausina muuta maata hitaammin. Kaupungistumisen megatrendille ei kuitenkaan ole nähtävissä merkittävää käännettä”, kertoo OP Ryhmän ekonomisti Joona Widgrén tiedotteessa.

OP-ryhmän mukaan asuntolainojen tyypillisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, nousi huhtikuussa positiiviseksi ja nousutahti on ollut erittäin nopeaa. Tällä hetkellä markkinoiden odotuksissa on, että 12 kuukauden euribor on noin 2 prosenttia vuoden päästä.

"Rahoituskustannusten nousulla on asuntomarkkinoille kasvua hidastava vaikutus. Arviomme perusteella prosenttiyksikön nousu korossa voisi hidastaa asuntojen hintojen nousua kahdella prosenttiyksiköllä”, Widgrén sanoo tiedotteessa.