Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) tapasi Norjan ja Ruotsin pääministerit Ruotsissa tiistaina. Pääministerit keskustelivat Nato-jäsenyydestä ja turvallisuudesta.

Suomen pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan olisi tärkeää löytää ratkaisu Turkin, Suomen ja Ruotsin välisiin ongelmiin ennen Naton Madridin-huippukokousta kesäkuun lopussa.

”Ratkaisujen löytämisen momentum on nyt. Yritämme vastata kaikkiin Turkin kysymyksiin. Jos emme ratkaise kysymyksiä ennen Madridia, on riski, että tilanne jäätyy”, Marin sanoi Ruotsin Bommersvikissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, johon osallistuivat myös Norjan ja Ruotsin pääministerit.

Marinin mukaan Turkki oli viestittänyt ennen Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia, että Turkilla ei ole ongelmia maiden Nato-jäsenyyksien suhteen. ”Mutta he tekivät 180 asteen käännöksen. Otamme nämä kysymykset vakavasti, mutta on myös Turkin vastuu löytää ratkaisu”, Marin sanoi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tiistaina, että Ruotsi on jo ottanut kaksi tärkeää askelta vastatakseen Turkin turvallisuushuoliin.

”Tärkeä käydä hyvät neuvottelut”

Ruotsin pääministeriltä Magdalena Anderssonilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, mitä Ruotsi on konkreettisesti tehnyt vastatakseen Turkin vaatimuksiin. Anderssonin mukaan Ruotsi on kiristänyt terrorismilainsäädäntöään ja tarkentanut aseidenvienti­säännöksiään.

Turkki on vaatinut Ruotsia muun muassa luovuttamaan ”terroristeja” Ruotsista Turkkiin ja lopettamaan ”terrorismin rahoittamisen”. Toistaiseksi Ruotsi ja Turkki määrittelevät eri tavoin sen, mitkä tahot ovat terroristisia. Lisäksi Turkki vaatii Ruotsia poistamaan aseviennin rajoitukset.

Anderssonin mukaan Ruotsi käy Turkin kanssa vuoropuhelua, jossa Ruotsi muun muassa pyrkii avaamaan Turkille Ruotsin terrorismilainsäädännön periaatteita.

”Ei ole kysymystäkään, ettemmekö olisi ankaria, mitä tulee terrorismiin. Viime vuoden aikana olemme myös kehittäneet lainsäädäntöä ankarammaksi liittyen terrorismin rahoitukseen”, Andersson sanoi. ”Toinen asia, jota käymme läpi, on lainsäädäntö liittyen aseiden vientiin.”

Pääministeri Marin sanoo, että Suomi on käynyt Turkin kanssa läpi samoja kysymyksiä kuin Ruotsi.

”Suomi ei tue terroristeja, lainsäädäntömme on siinä tarkka ja selkeä. Asiassa voi olla joitain väärinymmärryksiä, joita pyrimme korjaamaan. Asekaupan suhteen teemme itsenäiset päätökset joka kerta. On tärkeä käydä hyvät neuvottelut, jotta voimme varmistaa, että lainsäädäntömme on ymmärretty oikein”, Marin sanoi.