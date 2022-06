Suomi tukee yhteisvastuuta, mutta toistaiseksi ei ole vielä selvää, mitä julistus konkreettisesti tarkoittaa Suomelle.

STT, Bryssel/Luxemburg

Joukko EU-maita on allekirjoittamassa vapaaehtoisen poliittisen yhteisvastuujulistuksen, jolla tuetaan jäsenmaita, joihin tulee eniten turvapaikanhakijoita.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan Suomi tukee yhteisvastuuta, mutta vielä ei ole tiedossa, mitä julistuksesta konkreettisesti seuraa Suomelle.

”Mitkä ne keinot nyt ovat, niin siitä käymme hallituksen sisällä vielä keskustelun”, Mikkonen sanoi sisäministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa videoyhteyden välityksellä.

Mikkosen mukaan Luxemburgissa pidetyssä sisäministerikokouksessa kuultiin jo joidenkin maiden lupauksia siitä, kuinka paljon tulijoita he voivat ottaa vastaan täyttääkseen osansa yhteisvastuusta.

Tällä hallituskaudella Suomi on aiemmin osallistunut turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin ja päätti vuonna 2020 ottaa vastaan 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueen EU-maista.

Julistus olisi voimassa aluksi vuoden

Poliittinen yhteisvastuujulistus on puheenjohtajamaana toimivan Ranskan keino viedä eteenpäin jumissa ollutta EU:n suurta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistusta. Jättimäinen paketti on ollut jumissa erityisesti siksi, että EU-maiden välisen solidaarisuuden toteuttaminen on ollut jäsenmaille vaikea pala purtavaksi.

Ranskan sisäministerin Gerald Darmaninin mukaan julistusta tukee suuri enemmistö 27 jäsenmaasta.

Julistus on kuitenkin vapaaehtoinen ja määräaikainen. Uutistoimisto AFP:n mukaan se koskisi noin 10 000 turvapaikanhakijan siirtoa vapaaehtoisiin vastaanottajamaihin. Muut osallistuvat maat voisivat osoittaa yhteisvastuutaan esimerkiksi rahoituksen kautta.

Julistus olisi aluksi voimassa vuoden verran, mutta se voitaisiin tarvittaessa uusia.

Pieni osa suuresta paketista etenee

Julistuksen ohella jäsenmaat aikovat edetä maahanmuuttopaketissa askel askeleelta ja viedä eteenpäin kahta lainsäädäntöehdotusta, jotka koskevat tulijoiden tarkastuksia ja rekisteröintejä EU:n ulkorajoilla.

Vielä ei ole tiedossa, miten maahanmuuttopaketin jäljelle jäävien osien suhteen edetään. Poliittinen yhteisvastuujulistus ei korvaa maahanmuuttopakettiin sisältyvää ehdotusta solidaarisuuden toteuttamisesta.

Syksyllä 2020 esittelemässään paketissa komissio ehdotti solidaarisuusmallia, jossa jäsenmaat voisivat valita, tarjoavatko ne apuaan ottamalla vastaan tulijoita vai esimerkiksi auttamalla kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamisessa takaisin lähtömaahan.

Komission esitystä kritisoitiin muun muassa siitä, että se jätti kysymyksiä auki siitä, mitä käy, jos joku jäsenmaa luistaakin velvollisuuksistaan.

Sisäministeri Mikkonen pitää tärkeänä, että koko paketin osalta päästäisiin jossain vaiheessa maaliin.

”Mutta koska sen (paketin) kerralla hyväksyminen on osoittautunut niin vaikeaksi, niin tämä Ranskan tapa lähteä eteenpäin askel askeleelta on se, miten tämä jumi on saatu aukaistua”, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan on vaikea sanoa, miten vauhdikkaasti seuraavia askelia paketin osien hyväksymiseksi voidaan ottaa.