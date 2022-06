Kunta-alan neuvottelusopimus tuo opettajille vähintään 11,8 prosenttia lisää palkkoihin viiden vuoden kuluessa – Tampereen OAJ:n edustaja pitää sopimusta ”työvoittona”

Työmarkkinaosapuolet hyväksyivät vihdoin keskiviikkona työehtosopimukset suurimmalle osalle kunta-alan palkansaajista. Opettajia edustavan ammattiliitto OAJ:n Tampereen järjestövalmiuspäällikön mukaan kevään työtaistelutoimenpiteet kannattivat.

Opettajia edustavan ammattiliitto OAJ:n Tampereen järjestövalmiuspäällikkö Arto Kauppisen mukaan tiukoista neuvotteluista saatu kunta-alan sopimus on askel eteenpäin opetusalan palkkakehityksessä.

Kunta-alan neuvottelujärjestöt Juko ja Jau sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyivät keskiviikkona neuvottelutuloksen kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista.

Sopimus tarkoittaa päivitettyjä työehtosopimuksia esimerkiksi opettajille, joita edustaa opettajien ammattiliitto OAJ.

Eri vuosien yleiskorotukset, paikalliset erät ja palkkaohjelma tuovat opettajien palkkoihin ja työehtojen parantamiseen OAJ:n mukaan vähintään 11,8 prosenttia lisää rahaa viiden vuoden kuluessa.

OAJ:n Tampereen järjestövalmiuspäällikkö Arto Kauppisen mukaan sopu on työvoitto tiukassa neuvottelupöydässä.

”Jos jonkinlainen yleinen linja on saavutettu niin sanottujen päänavaajaliittojen kautta, niin on kovan työn takana saada leivottua sinne lisää prosentin osia.”

Palkankorotukset ovat Kauppisen mukaan askel hyvään suuntaan palkkakehityksessä. Useamman prosentin palkankorotukset yleiskorotusten päälle eivät olisi hänen mukaansa olleet realistisia.

Palkankorotukset tulevat maksuun sopimuksen synnyttyä jo kesäkuusta alkaen. Kauppisen mukaan ratkaisun saamiselle oli paineita, mutta sitä ei haluttu hinnalla millä hyvänsä.

"Kyllä täällä Tampereellakin sen aisti, että ratkaisua haluttiin. Sovittelulautakunnan ratkaisu ainakin paikallisesti tuntui tyydyttävän sitä väkeä, mitä minä olen kentällä tavannut.”

Mitä? Kunta-alalle sopimus työehdoista Kunta-alalle saatu sopimusratkaisu perustuu sovittelulautakunnan toukokuussa antamaan ehdotukseen, jonka hoitajaliitot hylkäsivät mutta muut osapuolet olisivat hyväksyneet. Sopimus kattaa seuraavat kolme vuotta, jonka aikana palkat nousevat ensimmäisenä vuonna kesäkuun alusta lähtien 46 eurolla tai vähintään 2 prosentin yleiskorotuksen verran. Sopimuskauden toisen ja kolmannen vuoden palkankorotukset ovat vähintään 1,9 prosenttia vuodessa riippumatta siitä, mitä vientialoilla ja teollisuudessa sovittaisiin. Kunta-alalle sovittiin myös viisivuotinen palkkaohjelma, joka nostaa palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yleiskorotuksia enemmän.

Tavoitteena kuroa palkkaeroja umpeen

Aiemmin keväällä nähdyt kunta-alan lakot, joissa myös opettajat olivat mukana, eivät Kauppisen mukaan olleet turhia.

”Ilman muuta työtaistelulla saatiin tuloksia, vaikka se raskas olikin. Näkisin, että sillä saatiin työnantaja liikahtamaan, ja sovintolautakunta otti sen varmasti huomioon omassa esityksessään.”

Kunta-alan työntekijöiden palkkavaatimusten taustalla on ollut julkisen sektorin palkkojen jälkeenjääneisyys yksityiseen sektoriin verrattuna. Eroa on haluttu kuroa umpeen muun muassa siksi, että kunta-alan veto- ja pitovoimaa saataisiin lisättyä.

Kauppinen nostaa esille esimerkiksi taannoisen kilpailukykysopimuksen, jossa julkisen alan lomarahoja leikattiin.

”Palkkaohjelmalla tavoitteena oli kuroa umpeen jälkeenjääneisyyttä, mitä on syntynyt 2010-luvulta alkaen. Tämä palkkaohjelma ei välttämättä kuro sitä kuilua umpeen, mutta ainakin se kuilu pienenee.”

Yksityisen puolen opettajat yhä vailla sopimusta

Palkkaohjelman lisäksi opetusalan virka- ja työehtosopimukseen neuvoteltiin pieniä parannuksia esimerkiksi määräaikaisten opettajien lomapäiväkorvauksiin. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat opettajat eivät aina saa palkkaa kesän ajalta, toisin kuin vakituisessa työsuhteessa olevat opettajat.

”Se on kipeä kohta meidän määräaikaisessa työsuhteessa olevalle jäsenistölle. He tekevät käytännössä vuoden työn, mutta eivät saa kesäajalta palkkaa. On ehdottomasti hyvä asia, jos siihen saadaan kohennusta”, toteaa Kauppinen.

Myös kelpoisuusehdot täyttävän ja ei-kelpoisen varhaiskasvatuksen opettajan palkkaukset tullaan jatkossa eriyttämään.

Parannuksia saatiin neuvoteltua myös muun muassa opettajien perhevapaisiin.

Opettajista ilman sopimusta ovat vielä OAJ:n yli 10 000 yksityisten työnantajien palveluksessa olevaa opetusalan työntekijää.