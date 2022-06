Satoja pankki­automaatteja on poissa käytöstä ympäri Suomen – syynä poikkeuksellinen tietoliikenne­häiriö: ”Ei tule edes mieleen”

Keskiviikkona aamupäivällä pahimmillaan yli 90 prosenttia Automatian Otto-pankkiautomaateista oli suljettu. Edelleen sadat Otto-automaatit ovat poissa käytöstä.

Automatian mukaan tietoliikennekatko on sulkenut Otto-pankkiautomaatteja.

Satoja Otto-pankkiautomaatteja on poissa käytöstä eri puolilla Suomea. Syynä on Otto-automaateista vastaavan Automatian tietoliikennekatko.

Automatian käteispalveluiden johtaja Petteri Parviainen kertoo, että kello 12.04 poissa käytöstä on 384 automaattia. Kaikkiaan Suomessa on 1 121 Otto-automaattia. Pahimmillaan tietoliikennekatko sulki keskiivikkona aamupäivällä lähes kaikki Automatian pankkiautomaatit, yhteensä 1 027 automaattia.

Automatialla on Tampereella 45 pankkiautomaattia. Otto-automaatteja on poissa käytöstä myös Tampereella. Parviaisella ei ole tarkkoja alueellisia lukuja, mutta hän arvioi, että myös Tampereella valtaosa automaateista oli ainakin aamupäivällä suljettuna. ”Tällä logiikalla jos koko maassa 90 prosenttia automaateista on ollut kiinni, Tampere ei poikkea muusta alueesta”, hän sanoo.

Kilpailijan automaatit ruuhkautuvat

Tietoliikennehäiriö havaittiin Parviaisen mukaan noin kello 10 keskiviikkona. Häiriön syytä selvitetään parhaillaan. ”Ei sinällään ole tietoa (tietoliikennekatkoksesta)”, Parviainen sanoo.

”On poikkeuksellinen tilanne. Kun yrittää muistella kokoluokaltaan vastaavia tietoliikennehäiriöitä, näitä joskus on sattunut, mutta ei tule edes mieleen arvauksellakaan.”

Kilpailija Nokaksella on Tampereella 25 Nosto-pankkiautomaattia. Nokaksen maajohtaja Risto Lepo kertoo, että Nokaksen automaatit toimivat normaalisti.

Lepo sanoo, että kilpailijan häiriötilanteen vuoksi Nokaksen automaatteihin kohdistuu kuitenkin tavallista enemmän kysyntää, jolloin Automatian häiriö voi ruuhkauttaa Nokaksen automaatteja.

”Kun toinen ketju on kokonaan poissa käytöstä, silloin (asiakkaat) tietenkin tulevat Nosto-automaateille. Ne tyhjenevät sitten aika nopeastikin. Tapahtumamäärät ovat nyt muutenkin kasvaneet.”

