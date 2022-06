Tyhjien asuntojen määrä kasvaa nopeasti Suomessa: ”Erikoinen trendi” – Katso, kuinka monta asuntoa on tyhjänä kotikunnassasi Pirkanmaalla

Tyhjillään olevien asuntojen määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Pirkanmaalla pienet kunnat ovat tilaston kärjessä, mutta kasvukeskuksissa myös uudet asunnot sekä arvoasunnot saattavat jäädä tyhjilleen. Ekonomistilla on ehdotus ongelman ratkaisemiseksi.

Vaikka asuntoja on paljon tyhjänä Suomessa ja Pirkanmaalla, uusia taloja nousee Tampereellekin jatkuvasti, esimerkiksi Ranta-Tampellaan. Tyhjillään olevat asunnot voivat olla tilapäisessä käytössä esimerkiksi kakkoskotina, mutta joskus ostajan löytäminen voi olla hankalaa.

Suomessa asunnoista jopa yli 11 prosenttia on tyhjillään. Tyhjien asuntojen määrä on kasvanut Suomessa 2010-luvun aikana. Osuuspankin asuntomarkkinakatsauksen mukaan vuonna 2010 tyhjiä asuntoja oli hieman alle 250 000. Vuonna 2021 tyhjiä asuntoja oli melkein 365 000. Trendi on selvästi poikkeava kansainvälisesti.