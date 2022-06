Mistä on kyse Bilderberg-kokouksessa, johon pää­ministeri Marin matkusti? Aiemmat osallistujat kertovat

Tiistaina kerrottiin, että pääministeri Sanna Marin on matkustanut Yhdysvaltoihin Bilderberg-ryhmän tapaamiseen. Suomesta kokoukseen osallistuvat Marinin lisäksi Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen sekä Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

Bilderberg-tapaamisissa aiemmin olleet suomalaiset kuvailevat kokousta HS:lle tilaisuudeksi, jonka suurinta antia on maailman huippuasiantuntijoiden tapaaminen.

Tapahtumasta ei perinteisesti kerrota julkisuuteen juuri mitään. Viime vuosina sen osallistujat ja aiheet on julkaistu verkossa, tosin vasta aivan kokouksen alla.

Valtioneuvosto kertoi tiistaina, että pääministeri Sanna Marin osallistuu tänä vuonna Washingtonissa järjestettävään tapaamiseen. Marinin esikunnan mukaan mukana on ”poikkeuksellisen raskaan sarjan edustajia”. Valtioneuvoston kanslia kuvaili kokousta tiedotteessa ”epäviralliseksi ja luottamukselliseksi ajatustenvaihdoksi” merkittävien vaikuttajien välillä.

Pääministeriltä on pyydetty tilaisuudessa puheenvuoroa Euroopan turvallisuustilanteesta.

”Tapaamista on siirretty jo kahden vuoden ajan pandemian takia, mutta nyt kokous ei olisi voinut osua kiinnostavampaan aikaan”, kertoo Niemi Washingtonista. ”Sota riehuu Ukrainassa, Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Nato-jäsenyyttä, Kiinan merkitys kasvaa. Pohjola ja Suomi ovat varmasti nyt erityisessä fokuksessa.”

Kokousta on järjestetty vuodesta 1945 lähtien, ja siihen on vuosien varrella osallistunut useita suomalaisia. Jyrki Katainen (kok), Elina Valtonen (kok) ja Matti Apunen kertovat, mistä tapaamisessa on kyse.

Jyrki Katainen kertoo tavanneensa Bilderbergissä esimerkiksi Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Henry Kissingerin.

Katainen muistelee osallistuneensa tapaamiseen kahdesti. Hän oli paikalla valtiovarainministerinä Istanbulissa vuonna 2007 ja Espanjan Sitgesissä vuonna 2010. Nykyään Katainen toimii Sitran yliasiamiehenä.

”Suurin anti on siinä, että siellä on mielenkiintoisia, omissa toimintaympäristöissään korkealla tasolla toimivia ihmisiä. Ja keskustelu on hyvin vapaamuotoista”, Katainen kertoo.

Osallistujat asuvat samassa hotellissa, jossa päivä alkaa seminaarilla ja päättyy illalliseen. Läsnä on eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia vaikuttajia esimerkiksi yritysmaailmasta, politiikasta ja tieteen parista, Katainen kuvaa.

Katainen vertaa tapahtumaa Davosin talousfoorumiin sillä erotuksella, että Bilderberg on pienempi ja kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Bilderbergissä on viime vuosina ollut noin 130 osallistujaa.

Katainen nostaa esiin, että lounailla ja illallisilla ei ole valmiiksi määrättyjä paikkoja.

Hänen mukaansa tämä on tietoinen valinta. Katainen muistelee kertaa, jolloin lounasseuraksi sattui Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger.

”Olipa mielenkiintoiset lounaskeskustelut. Hän tunsi Suomen historian hyvin ja totesi, että Suomi on heroic nation, sankarillinen kansa.”

Tunnelmaltaan tapahtuma on välitön ja rento, Katainen sanoo. Siellä noudatetaan Chatham house -sääntöä, joka tarkoittaa, että osanottajat saavat hyödyntää saamiaan tietoja, mutta lähdettä ei saa paljastaa tai siteerata.

”Siellä monet uskaltautuvat spekuloimaan enemmän”, Katainen kertoo.

”Koin sen sellaisena hyvin keskustelevana ympäristönä”, sanoo kansanedustaja Elina Valtonen (kok) Bilderberg-tapaamisesta.

Elina Valtonen osallistui tapaamiseen vuonna 2018 Torinossa, Italiassa. Hänen mukaansa Bilderbergin osallistujat ovat yleensä vaikutusvaltaisia ja päivät varsin intensiivisiä.

”Koin sen sellaisena hyvin keskustelevana ympäristönä”, Valtonen sanoo.

Bilderbergiin liitetään usein salaperäisyyttä ja jopa salaliittoteorioita, joihin Valtonenkin on törmännyt.

”Se kuulostaa lähinnä naurettavalta. Siinä mielessä kuin yleensäkin tällaisissa konferensseissa on, siellä on alustuksia ja keskustelua.”

Valtosen mukaan suurin osa keskusteluista on sellaisia, joita voi yhtä hyvin käydä myös muissa vastaavissa tapahtumissa.

”Siellä on pitkiä päiviä, siellä istutaan aamusta iltaan ja aiheiden kirjo on iso. Kyllähän se voimia kysyy istua sen alusta loppuun”, sanoo Matti Apunen Bilderberg-kokouksesta.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtajana vuoteen 2019 asti toiminut Matti Apunen on osallistunut tapahtumaan useita kertoja. Viimeisin kerta oli vuonna 2016 Dresdenissä, Saksassa.

”Tämä on kasvanut kaiken kaikkiaan käsittämättömäksi myytiksi. Havaintojeni mukaan se on seminaari muiden joukossa ja korkeintaan sen erottaa muista se, että se on hyvälaatuinen”, Apunen sanoo.

Apunen huomauttaa, että tapaamisen Chatham house -käytännössä ei ole mitään tavatonta. Periaatetta noudatetaan päivittäin erilaisissa kokoontumisissa maailmalla ja Suomessa.

Hänkin korostaa, että tapahtumassa voi päästä puhumaan eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa, joita muuten olisi vaikeaa kohdata.

”Jos menee juttelemaan näiden ihmisten kanssa ja jos on hyviä kysymyksiä, se on tietysti ainutlaatuinen tilaisuus.”

Millaista hyötyä Bilderbergistä voi olla juuri pääministerille? Vaikka ministerinä tietoa saa muutenkin paljon, Jyrki Katainen sanoo pitäneensä tapaamisia mielekkäinä ja hyödyllisinä.

Hän osallistui kokouksiin valtiovarainministerinä, mutta on myös entinen pääministeri vuosilta 2011–2014. Hänen mukaansa Bilderberg voi tarjota arvokasta aikaa ajatella, mahdollisuuden henkiseen kasvuun ja näkemyksellisyyden lisääntymiseen.

”Pääministerinä on niin kiinni kaikessa päivittäisessä ja erilaisten kriisien hoitamisessa. Pohdiskelun ja toisilta oppimisen mahdollisuus väistämättä jää rajalliseksi”, Katainen sanoo.

”Olin asennoitunut niin, että menen tankkaamaan uusia ajatuksia ja mielenkiintoisia näkökulmia ja oppimaan parin päivän ajaksi.”