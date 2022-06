Iso teleoperaattori varautuu nyt verkkoturvallisuuden uhkiin – teknologiajohtaja antaa yksinkertaisen vinkin, jota jokaisen kannattaisi noudattaa

Televerkot ovat nykypäivänä kriittinen osa yhteiskunnan toimivuutta. Sota Ukrainassa on saanut teleoperaattori Telian tehostamaan seurantaansa kyberrintamalla. Kysyimme Telian avainhenkilöiltä, miten se on varautunut mahdolliseen verkkoliikenteen häirintään.

Aamulehti

”Samaan tapaan kuin sähköverkot, voidaan sanoa, että televerkot ovat yhtä kriittinen osa yhteiskunnan toimivuutta tänä päivänä”, toteaa teleoperaattori Telia Finlandin teknologiajohtaja Jari Collin.

Erityisesti kyberrintamalla on hänen mukaansa nyt tärkeää pysyä valppaana. Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa myös Telialla seurantaa kyberrintamalla on tehostettu. ”Nyt kun maailmassa on poikkeustila ja Euroopassa sota, joudutaan varautumaan erilaisiin skenaarioihin.”

Lue lisää: Tavallisiin suomalaisiin kohdistuu päivittäin kasvava määrä kyberuhkia – toimi näin, etteivät tietosi päädy rikollisiin käsiin

Operaattorit tekevät Collinin mukaan keskenään paljon yhteistyötä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vetämänä. Traficom järjestää esimerkiksi erilaisia harjoituksia.

”Mutta pidämme myös omia harjoituksia. Meillä on tällaiseen normaaliin kriisinhallinta­malliin liittyen harjoituksia tietyillä osa-alueilla eri skenaarioiden ympärillä”, summaa Telia Finlandin toimitusjohtaja Heli Partanen.

”Meillä on erilaisia varautumiseen liittyviä suunnitelmia ja teemme kaikkemme sen eteen, että asiakkaamme saavat käyttää palveluita häiriöttömästi. Esimerkiksi jos tulee kyberhyökkäyksiä tai erilaisia haasteita, vaikkapa sähkön syötössä, meillä on näihin tilanteisiin varasuunnitelma.”

Ei suuria poikkeamia

Telialla on muun muassa oma tietoturvanhallintakeskus, jonka tehtävänä on koko ajan seurata, onko kyberrintamalla huomattavia muutoksia esimerkiksi verkon liikennemäärissä. Myös tiedonsiirron kannalta kriittisen runkoverkon turvallisuus on Collinin mukaan varmistettu monien varareittien avulla.

Suomen osalta tilanne verkossa on ollut toistaiseksi rauhallinen. Tiettyinä ajankohtina kyberiskuyritysten määrän on kuitenkin havaittu olleen kuluneiden viikkojen aikana normaalia suurempaa. Näin tapahtui esimerkiksi huhtikuun alussa, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin puhui eduskunnalle.

”Yleisesti ei kuitenkaan voida sanoa, että tilanne olisi pahentunut siitä, mitä se normaalisti on ollut.”

Lue lisää: Näin suomalaisiin yrityksiin yritetään nyt aiheuttaa häiriöitä – Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen antaa kaksi ohjetta: ”Varautuminen ei ole pelkästään tekninen asia”

Päivitykset ajan tasalle

Jari Collinin mukaan tavallinen kuluttaja voi tällä hetkellä parhaiten varautua erilaisiin hyökkäyksiin päivittämällä omien laitteidensa tietoturvaohjelmat ajan tasalle.

”Tänä päivänä jokaisen kuluttajan kannattaa miettiä myös tietoturvapalvelua, joita kaikki operaattorit pystyvät tarjoamaan”, Collin sanoo.

Ukrainan tilanne on näkynyt Telialla asiakkaiden kiinnostuksessa turvallisuustoimia kohtaan, erityisesti yrityspuolella. ”Olemme tehneet varautumis­suunnitelmia isojen asiakkaidemme kanssa. Jotkut teollisuusasiakkaat haluavat erityisesti nähdä, miten meidän varareitityksemme menevät.”

Heli Partasen mukaan nyt myös pienemmät yritykset ovat selkeästi heränneet aiheen äärelle. Esimerkiksi pienet ja keskisuuret yritykset ovat osallistuneet ahkerasti kyberturvallisuudesta pidettyihin tilaisuuksiin.

Varautumista sääilmiöihin

Suomessa säiden armoilla on useita puhelinmastoja, joiden toiminta pyritään turvaamaan monin keinoin. Esimerkiksi kesän ukkosmyrskyn vaikutukset iskevät toisinaan myös tukiasemiin, jotka toimivat sähköllä.

”Viimeiseen pariin vuoteen ei ole ollut mitään pahaa ukkosta. Mutta esimerkiksi salamanisku voi aiheuttaa sen, että sähkön saanti keskeytyy. Silloin maston tukiaseman toiminta siirtyy akuille”, Collin avaa.

Normaalina kesänä tällaiset tilanteet on pystytty hoitamaan akuilla. ”Jos on pitkäkestoinen sähkönsiirtohäiriö, akku saattaa loppua, mutta ne on mitoitettu siten, että ukkoset ja tämän tyyppiset ilmiöt pystytään hoitamaan pääosin.”

Tilannetta helpottaa Partasen mukaan myös se, että sähköyhtiöt vetävät kaapeleita maahan, jolloin ne eivät ole enää haja-asutusaleilla entiseen tapaan alttiita myrskyille.

Lisäksi operaattoreilla on ollut sähkönjakelun häiriöihin liittyvää yhteistyötä. Varavoimaa on siirretty avainpaikoille, jolloin esimerkiksi hätänumeroiden toimivuus on pystytty takaamaan. Collinin mukaan esimerkiksi tilannetta, jossa Suomessa ei saisi hätänumeroon yhteyttä, ei voi syntyä.

Pirkanmaalla kattava 5g

Tampereella Telialla on tällä hetkellä noin 300 työntekijää. ”Varsinkin teknologia- ja infrapuolella on ollut pitkät perinteet Tampereella, ja täältä löytyy paljon osaamista sillä osa-alueella,” toimitusjohtaja Heli Partanen avaa.

Teknologiajohtaja Jari Collinin mukaan Tampereen, Nokian ja Lempäälän alueilla väestöpeitto, jolla on 5g-verkon kuuluvuus, on jo yli 90 prosenttia. Partanen sanoo, että Telia tekee Pirkanmaan alueella paljon yhteistä kehitystyötä isojen yritysasiakkaiden kanssa.

Esimerkki tästä on Tampereen Myllypurossa sijaitseva Sandvikin testikaivos, jossa on rakennettu uudenlaista 5g-yksityisverkkoa. ”Fyysisen 5g-laitteiston lisäksi Sandvikillä on oma virtuaalinen 5g-privaattiverkko, joka toimii meidän kaupallisen mobiiliverkkomme päällä. Tämän kautta voidaan kokeilla erilaisten tekniikoiden hyödyntämistä tämän tyyppisissä toimialoissa”, Collin avaa.

Konkreettisesti kaivosyritys hyötyy verkostaan esimerkiksi työturvallisuus­kysymysten kohdalla. ”5g-teknologian avulla pystytään automatisoimaan ja ohjaamaan etänä laitteita, jolloin ihmisten ei tarvitse mennä vaarallisiin olosuhteisiin töihin.”