Käräjäoikeus jatkoi Uroksen perustajien Hallikaisen ja Uharin miljoonien eurojen vakuustakavarikkoa

Oulun käräjäoikeus jatkoi keskiviikkona konkurssiin ajautuneen teknologiayhtiö Uroksen perustajien miljoonien eurojen vakuustakavarikkoa.

Jyrki Hallikaisen ja Tommi Uharin omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon yhteisvastuullisesti määrä, joka vastaa yli kuutta miljoonaa euroa. Vakuustakavarikko liittyy epäiltyyn törkeään avustuspetokseen Uroksen toiminnassa.

Esitutkinta asiassa jatkuu. Käräjäoikeus määräsi uudeksi määräpäiväksi syytteen nostamiselle 1. lokakuuta.

Käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen. Aiemmin Hallikainen ja Uhari valittivat hoviin käräjäoikeuden ensimmäisestä, helmikuisesta vakuustakavarikkopäätöksestä. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi valitukset.

Aamulehti on kertonut epäiltyjen nimet jo esitutkintavaiheessa, koska kyse on merkittävässä yrityksessä vastuuasemassa olleista ihmisistä. Uhari jätti Uroksen joitakin vuosia sitten, Hallikainen on ollut Uroksen pääomistaja. Uros asetettiin konkurssiin helmikuussa.

Teknologiayhtiö Uros oli Tampereen uuden areenan aiempi pääsponsori, mutta areenayhtiö irtisanoi sopimuksen Uroksen kanssa.