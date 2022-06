Main ContentPlaceholder

Uutiset

Sairaanhoitaja Tomi Ahonen tienaa lähes 5 000 euroa kuussa, vaikka ei edes tee täyttä työviikkoa – Näin paljon hoitajat ansaitsevat Norjassa

Noin 200 suomalaista sairaanhoitajaa lähtee ulkomaille töihin vuosittain. Norja on yksi suosituimmista kohdemaista. Selvitimme, kuinka paljon enemmän hoitajat Norjassa tienaavat ja millaista työ siellä on. Tomi Ahonen on tyytyväinen kuukausipalkkaansa, joka on lisineen lähes 5 000 euroa. Niina Rautiainen elättää itsensä työskentelemällä keskimäärin viikon kuussa Oslossa. Muun ajan hän on vapaalla Suomessa. Norjassa myös verotus on kevyttä. Hintataso on kuitenkin kova.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Nummelalaislähtöinen Tomi Ahonen opiskeli Norjaan muutettuaan sairaanhoitajaksi. Hän epäilee, ettei Suomessa alalla työskentely olisi rahallisesti järkevää. Aamulehti kuvasi Ahosen Oslossa, oopperatalon edustalla.

Aamulehti, Oslo ”Kun olin töissä Tromssassa, taksikuskitkin kiittelivät minua siitä, että tulen töihin”, sairaanhoitaja Niina Rautiainen, 45, kertoo. Porvoossa asuva Rautiainen on käynyt säännöllisesti töissä Norjassa jo kahdeksan vuoden ajan.