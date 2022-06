Uber aloitti Tampereella – näin taksiyritykset suhtautuvat uuteen kilpailijaan kaupungissa

Uberin toiminta Tampereella ei huoleta Taksi Tamperetta tai Tatsillaa. Yrityksiä ei haittaa, jos itsenäiset yrittäjät ajavat kyytejä sekä heidän että Uberin kautta.

Aamulehti

Taksien välityspalvelu Uber aloitti Tampereella keskiviikkona 1. kesäkuuta. Mobiilisovelluksella taksimatkoja välittävän yrityksen laajentuminen ei hetkauta Tatsilla oy:n toimitusjohtajaa Janne Välimaata. Hänen mukaansa Uberilla ei ole mitään vaikutuksia Tatsillan taksipalveluihin.

”Se on yksi taksintilauskanava siinä missä muutkin. Se vaatii taksiluvat ja muut, se on normaalia taksiliiketoimintaa. Sellaista toimintaa, jossa suoritetaan taksiajoja ilman liikennelupaa ja kuljettajalupaa, emme missään nimessä hyväksy.”

Lue lisää: Kyytipalvelu Uber aloittaa nyt Tampereella – tällaiset ovat sen ehdot kuljettajille ja autoille

Taksi Tampereen toimitusjohtajan Tero Kallion mukaan on hyvä, että alalle tulee lisää kilpailua. Hän arvelee myös, että yhtiöllä on luultavasti erilainen asiakaskunta kuin Uberilla.

Voiko Uber silti tuoda painetta Taksi Tampereen hintoihin? ”On mielenkiintoista seurata, miten se menee. Toisaalta Uber on varmaan aika eri kategoriassa kuin me. Esimerkiksi meidän kuljettajakoulutuksemme on selvästi laajempaa kuin lain minimivaatimukset. Me panostamme ehkä enemmän saatavuuteen, asiakaskokemukseen, luotettavuuteen ja turvallisuuteen.”

Mikä? Uber Vuonna 2009 perustettu yhdysvaltalainen, sovelluksella kuljetuspalveluita välittävä yhtiö. Malliesimerkki niin kutsutusta alustataloudesta: se ei itse tuota varsinaista palveluita, vaan kehittää mobiilisovelluksia välittämään niitä. Saapui Suomeen vuonna 2014, jolloin perustettiin Uber Finland oy. Uber Finland oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 524 000 euroa ja tulos 43 000 euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta 15,6 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 10,5 prosenttia. Työntekijöitä Uber Finlandilla oli 12/2021 päättyneellä tilikaudella kolme.

Kyytejä sekä Uberin että taksiyrityksen kautta?

Uber on alustayhtiö, joten sille ajavat kuskit ovat itse yrittäjiä. Uber ei ole kuskiensa työnantaja eikä se omista autoja, vaan kuljettajat käyttävät omia autojaan. Suomessa Uber on luokiteltu välityspalvelu­yritykseksi, eikä se siksi tarvitse toimintaansa lupaa. Se on siis samanlaisessa asemassa kuin muut taksinvälityspalvelut. Uber-kuljettajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, jolla on tarvittavat ajoluvat.

Uberin kautta taksia voivat ajaa myös useamman auton taksiyritykset, joita Uber kutsuu ”kuljettaja­partnereikseen”. Kuljettajapartnereiden kuskit ovat tällöin työsuhteessa taksiyritykseen, mutta eivät Uberiin.

Tatsillalla on sekä alihankkijakuljettajia sekä -yrittäjiä. Välimaan mukaan alihankkijat voivat kuljettaa ihmisiä myös Uberin kautta. ”Meillä ei ole mitään vaatimuksia, että meidän alla olevat autoilijat olisivat velvollisia ilmoittamaan, mitä kautta antaa kyytejä.”

Välimaalla ei ole tiedossa, kuinka moni alihankkija mahdollisesti ajaisi taksia myös Uberin kautta, mutta arvelee, ettei heitä ole kauhean montaa.

Tatsillan työsuhteessa olevat kuljettajat sen sijaan eivät voi Välimaan mukaan ajaa Tatsillan autoilla kyytejä Uberin kautta. Työsuhteessa olevia kuljettajia on Tatsillalla 30. ”Työsuhteessa ja meidän autolla ajetaan niitä kanavia, joita me olemme hommanneet ja käsketty ajaa. Omin päin ei ruveta mitään säätämään.”

Taksi Tampere on välitysyhtiö, ja taksikuskit ovat itsenäisiä yrittäjiä. Tero Kallion mukaan yhtiö ei lähtökohtaisesti halua rajoittaa yrittäjien liiketoimintaa. Onko siis mahdollista, että tulevaisuudessa Uberilta voi saada taksin, jonka kyljessä on Taksi Tampereen logo?

”Vastaan yleisellä tasolla, että emme halua rajoittaa liiketoimintaa. Tietenkin, jos siitä aiheutuu meidän brändillemme haittaa, meidän täytyy tarkastella asiaa.”