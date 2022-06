Tomi Nordlund, Marika Lehto ja Antti Marttinen ovat Aamulehden uudet Sunnuntaivieras-kolumnistit – He kirjoittavat aiheista, joissa tapahtuu juuri nyt

Aamulehden Sunnuntaivieras-kolumnien uusia aihepiirejä ovat arjen talous, urheilun taustat ja ilmiöt sekä nuorten elämä.

Aamulehden Sunnuntaivieras-kolumnisarja uudistuu, ja kolumnisteina aloittaa kolme uutta kirjoittajaa. Heidän käsittelemänsä aihepiirit ovat juuri nyt yhteiskunnallisesti ajankohtaisia ja tärkeitä.

”Haluamme tarjota yhteiskunnalliseen keskusteluun lisää näkökulmia ja nostaa esiin tärkeitä havaintoja esimerkiksi nuorten elämästä, arjen taloudesta tai urheilun kulisseista,” kertoo Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Jokaisella uudella kolumnistilla on vahva tausta näkemyksellisenä kirjoittajana. Uudet Sunnuntaivieraat ovat urheilusta uusista näkökulmista kirjoittava Marika Lehto, arjen taloudesta ja politiikasta tietävä Antti Marttinen sekä nuorista ja tapahtumista kolumnoiva Tomi Nordlund.

Muina Sunnuntaivieraina jatkavat Suomea Italiassa asuvan näkökulmasta katsova Sari Passaro, omistajuutta ja taloutta avaava Tero Luoma ja peruskoulusta kirjoittava Tiina Keskinen.

Viikoittaisen kolumnin julkaisupaikka muuttuu. 5. kesäkuuta alkaen Sunnuntaivieras löytyy Aamulehden verkon lisäksi painetun lehden pääkirjoitussivulta.

Kolumneissa näkyy oma mielipide

Marika Lehto on kiinnostunut urheilusta, mutta ei aivan perinteisessä mielessä. ”En ole koskaan ollut urheilutoimittaja”, hän sanoo. Tulosten ja kilpailujen sijaan Lehto on kirjoittanut paljon urheilun parissa toimivista ihmisistä, seuroista ja usein vaietuistakin ilmiöistä. Työstä tullutta taustatietoa hän pitää hyvänä polttoaineena kolumneille.

Mediajuttujen lisäksi Lehto on julkaissut kirjoja. Tuoreimpana syksyllä on tulossa maalivahti Noora Rädyn elämäkerta. Vuonna 2021 ilmestyi Härkävuosi (WSOY), joka kertoo kehonrakentaja Jari ”Bull” Mentulan tarinan ja vuonna 2020 Häkissä (WSOY) on jääkiekkoilija Hannes Hyvösen elämäkerta.

Lehto odottaa kolumnien kirjoittamista innolla, koska toisin kuin uutisjutuissa ja kirjoissa niissä voi nostaa esiin myös omaan mielipidettään.

Nykyisin Mikkelissä asuva Lehto on asunut viisi vuotta Tampereella 2001–2006, kun hän opiskeli tiedotusoppia. Hän on ollut Aamulehdessä töissä 2005–2006. Lehto muutti Jyväskylän kautta kotiseudulleen Mikkeliin. Yrittäjänä hän on ollut neljä vuotta.

Arkitalous kiinnostanut aina

Antti Marttinen kirjoittaa taloudesta arjen näkökulmasta, myös kaikki demokratiaan liittyvä on sydäntä lähellä. Häntä kiinnostavat arjen talouden hyödylliset näkökulmat tavalliselle ihmiselle ja yhteiskunnan pitkät kehityskulut.

Hän on Päätoimittajayhdistyksen pääsihteeri. Marttinen oli Taloustaito-lehden päätoimittajana parikymmentä vuotta.

Eri maailmasta on taiteen ja keräilyn maailmaan sijoittuva dekkarin Kolme punaista rubiinia, jonka Marttinen on kirjoittanut yhdessä Pauliina Littorin kanssa.

Marttinen kiinnostui politiikasta jo nuorena, ja toimittajavuosina hän keskittyi yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin aiheisiin. ”Talous alkoi kiinnostaa, koska jollain rahalla kaikki maksetaan.”

Aktiivisesti politiikassa hän on ollut lyhyesti 1970-luvulla. Marttinen oli liberaalin nuorisoliiton puheenjohtaja, ja hetken hän oli valtiovarainministeriössä erityisavustajana, mutta ei ole ollut aktiivisesti mukana politiikassa sen jälkeen.

Marttinen on opiskellut Tampereella 1970-luvulla yhteiskuntatieteitä.

Juuri nyt on Marttisen mielestä tärkeää seurata, miten ihmiset ja poliitikot pärjäävät inflaation kanssa. Lisäksi se, mihin olemme tottuneet on muuttumassa. Esimerkiksi työmarkkinoilla on tiedossa ristivetoa, kun kunta-alan liitot ovat lähteneet keskenään tukkanuottaisille. Toiset haluavat enemmän palkkaa kuin toiset.

Nuoret tekevät tulevaisuuden

Tomi Nordlund kirjoittaa lukioikäisten nuorten elämästä juuri nyt, toisena aihepiirinä kolumneissa on tapahtumakenttä, joihin Nordlundilla on omakohtainen näköala.

Nordlund sanoo, että nuorista kirjoittaminen on tärkeää, koska he tekevät tulevaisuuden. ”Usein luokassa ajattelen, että nämä tyypit ovat tulevaisuudessa keskeisissä asemissa yhteiskunnassa.”

Nordlund opiskeli opettajaksi aikuisena, valmistuessaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi hän oli 36-vuotias. Hän opettaa Rellussa eli Tampereen lyseon lukiossa. ”Tunnen tekeväni jotain todella tärkeää.”

Juuri nyt nuorten maailmassa kytee ajatus digilaitteiden otteesta irrottautumisesta. ”He ovat tuijottaneet ruutua koko elämänsä, se ei ole enää ehkä niin orjallista kuin ennen, vaan irtiototkin kiinnostavat.” Digipaastoa on kokeiltu hänen kursseillaan. Koulutehtävät pitää tehdä, mutta muuten oppilaat ovat digipaastossa 48 tuntia. ”Monet ovat olleet hämmästyneitä, kuinka paljon on aikaa tehdä kaikkea muuta.”

Aineenopettajaksi opiskelemaan Nordlund päätyi, koska halusi auttaa ja ohjata nuoria. Päätökseen vaikutti myös vuodet freelance-toimittajana ja yrittäjänä. ”Yrittäjäelämä on epävakaista.” Nordlund on Soit se silti -levy-yhtiön perustaja. Hän laulaa ja soittaa akustista kitaraa Tomi Nordlund & Syvä joki -bändissä.

Nordlund on syntyjään tamperelainen, mutta asui nuoruudessaan 15 vuotta Porissa.

