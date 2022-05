Pirkanmaan aluehallituksen puheenjohtajan palkkionkorotusta koskevassa tekstarissa 30.5. Aamulehden sivulla B9 oli virhe. Tekstarissa sanottiin, että palkkio on enemmän kuin pääministerillä. Puheenjohtajan palkkio on 18 000 euroa vuodessa eli 1500 euroa kuukaudessa, se on pienempi kuin pääministerin palkka.