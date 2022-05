Kuvaa Sanna Marinista viinilasi kädessä myydään nyt verkossa erikoisella tavalla: lähtöhinta 4 500 euroa – Tästä on kyse

Asiantuntija kertoo, mistä Marin-kuvan myymisessä on kyse ja mitä NFT tarkoittaa. Omistuksia internetmeemeistä myydään jopa sadoillatuhansilla euroilla.

Aamulehti

Pääministerin riemu jääkiekon MM-finaalissa päätyi viraaliksi netti-ilmiöksi, kun Twitter-käyttäjä Eetu Piippola nappasi kuvan tietokoneen ruudultaan viinilasi kädessään hurraavasta Sanna Marinista.

Piippola julkaisi kuvan Twitterissä ja huomasi hetkeä myöhemmin, että hänen ottamastaan kuvasta on myynnissä NFT eli non-fungible token.

Tätä NFT tarkoittaa

Kysyimme Nordnetin talousasiantuntija Martin Paadelta, mistä tapauksessa on kyse ja mitä NFT tarkoittaa.

Paasi vertaa NFT-teoksia taidegrafiikan menetelmin tehtyihin teoksiin, joita on voitu painaa vain muutamia ja yksilöidä numeroin.

”NFT on digitaalisesti yksilöity kuva, joka on viety lohkoketjuun. Näin ollen se on kuvana yksilö, uniikki valokuva.”

Lohkoketjulla tarkoitetaan teknologiaa, joka mahdollistaa muun muassa kryptovaluuttojen, sähköiset sopimukset ja juurikin NFT:t. Paasi selittää, että lohkoketjusta kuka tahansa voi tarkastella, että tietty henkilö omistaa esimerkiksi kryptovaluutta Bitcoineja.

Hän lisää, ettei lohkoketjua voi hakkeroida, jolloin lohkoketjuun viedystä NFT-kuvasta tulee ikuisiksi ajoiksi oma yksilönsä. NFT-teoksen omistus on kirjattu lohkoketjuun ja voidaan siirtää yhdeltä omistajalta toiselle.

Lähtöhinta 4 500 euroa

NFT-kuvia myydään erilaisilla alustoilla. Paaden mukaan tyypillisesti näillä alustoilla on myynnissä digitaalista taidetta, joista taideteoksen alkuperäinen omistaja on tehnyt NFT:n.

Kuva Sanna Marinista on tällä hetkellä myynnissä Opensea-palvelussa, joka on yhdysvaltalainen NFT-markkinapaikka. Maksuvälineenä käytetään kryptovaluuttaa. Tiistaina iltapäivällä kuvasta ei ollut vielä tehty tarjousta. Minimihinnaksi oli asetettu hieman alle 5 000 dollaria eli noin 4 500 euroa.

Paasi kertoo, että käytännössä esimerkiksi Eetu Piippolan ottaman kuvan Sanna Marinista tietokoneen ruudulla voi myydä NFT:nä lähtökohtaisesti vain kuvan ottaja itse. Kuka tahansa voi kuitenkin tehdä saman, ja NFT-teoksia voi myös ostaa kuka tahansa.

”Tässä tapauksessa myynnissä olevan kuvan ominaisuuksiin kuuluu juuri se, että se on kuva, jossa on otettu kuva ruudusta. C Moren täydellinen virheetön kuva ei olisi ehkä yhtä mielenkiintoinen”, Paasi sanoo.

Paaden mukaan lähes kaikki digitaaliseen muotoon vietävät teokset voidaan myydä NFT-muodossa. Esimerkiksi internetmeemien hinnat voivat nousta muutamista senteistä satoihintuhansiin dollareihin.

”Nyt NFT-buumin ensimmäisinä vuosina ilmiö on hauska ja merkittävä. Jossain vaiheessa tämä ei varmaan ole enää niin mielenkiintoista”, Paasi arvelee.