Autoilija ei enää vuoden kuluttua voi hyödyntää Venäjällä ”vihreää korttia”

Vihreä kortti on helpottanut asiointia.

Aamulehti

Suomalaisen liikennevakuutuksen turvin matkustaminen Venäjälle ja Valko-Venäjälle muuttuu ensi kesästä alkaen, kertoo Liikennevakuutuskeskus.

ETA-valtiot ja Sveitsi ovat irtisanoneet Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa sopimukset, jotka koskevat niin sanottua vihreä kortti -järjestelmää. Irtisanomisaikaa on vuosi, ja sopimusten voimassaolo päättyy 31. toukokuuta 2023.

Vihreä kortti on kansainvälinen todistus ajoneuvon voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Sen on saanut vakuutusyhtiöstä, ja todistuksen on voinut esittää mahdollisen liikennevahingon yhteydessä ja tarvittaessa myös rajaviranomaisille. Vuodesta 1949 voimassa olleeseen valtioiden väliseen sopimukseen ovat sitoutuneet Euroopan maiden lisäksi Marokko, Tunisia ja Iran.