Härmälän leirintäalueen mökit ovat olleet täyteen varattuja jääkiekon MM-kisojen ajan. Alueella yöpyvät kisavieraat kertovat, että leirintäalueen sijainti lyhyen matkan päässä Nokia-areenasta sekä sauna tekevät paikasta mainion yöpymispaikan. Mutta mitä mieltä kisaturistit ovat kisoista ja Tampereesta? Kävimme kysymässä.

Savonlinnalainen Jarmo Karjalainen on kiertänyt jääkiekon MM-kilpailuja vuodesta 1978 alkaen. Tampereella Karjalainen on käynyt katsomassa kaikki Leijonien pelit sekä pari muuta ottelua.

Tampereen Camping Härmälä, tuttavallisemmin Härmälän leirintäalue on majoittanut jääkiekon MM-kisaturisteja pian kahden viikon ajan.

Kuten muutkin kaupungin majoituspalvelut, myös leirintäalueen kaikki hieman yli 100 vuokramökkiä ovat olleet varattuna ensimmäisestä kisapäivästä lähtien.

Torstaina aamupäivällä kisavieraiden läsnäoloa on kuitenkin vaikea havaita. Alkuviikon lämpöaallon jälkeen sade on ajanut leirintäalueella yöpyvät kisaturistit mökkien suojaan valmistautumaan päivän peleihin.

Pari uskalikkoa on kuitenkin lähtenyt liikenteeseen.

”Kun teimme viisi vuotta sitten päätöksen matkan tekemisestä Suomeen, asuimme vielä tropiikin lämmössä. Kun hikoilimme joka päivä 40 asteen helteessä, päätimme, että kun jääkiekon MM-kilpailut pelataan Suomessa, tulemme tänne palelemaan ja tulemme pitämään siitä”, Tšekistä kotoisin olevat Petra Štastna ja Martin Pinter kertovat nauraen.

Martin Pinter ja Petra Štastna kertovat nauttivansa vierailustaan Tampereella. He sanovat, että erityisesti vehreä luonto ja useat vesistöt ovat yllättäneet heidät.

Pariskunta kertoo viihtyneensä Tampereella hieman alle viikon. Jääkiekon lisäksi he ovat viettäneet aikaa esimerkiksi luonnossa liikkuen.

”Tämä ei ole iso kaupunki, mutta täällä on paljon luontoa. Itse asiassa meille se oli iso yllätys, kuinka paljon täällä on metsää ja järviä. Täällä on todella kaunista”, Štastna ja Pinter kertovat.

Myös sana Suomen saunapääkaupungista on kiirinyt pariskunnan korviin.

”Kyllä, olemme jo myös käyneet saunassa ja aiomme mennä uudelleen. Mahdollisesti jo tänään vuokraamme pyörät ja käymme saunassa ennen kuin menemme katsomaan Tšekin ja Saksan välistä peliä johonkin pubiin”, he kertovat.

Mika ja Milla Keränen, Oliver Pyrrö sekä Mia Keränen saapuivat Tampereelle keskiviikkona. He kertovat, että torstaina on tarkoitus hankkia ensin hieman lisää fanitavaraa ja suunnata sen jälkeen katsomaan päivän otteluita Nokia-areenalle.

”Kuulemma pähee paikka”

Ulkomaalaisten vieraiden lisäksi Härmälän leirintäalueen ovat löytäneet majoituspaikakseen myös suomalaiset.

Vierailijoita on houkutellut erityisesti kohtuuhintainen majoittuminen. Yksi yö kisojen aikana on maksanut esimerkiksi viiden hengen vuokramökissä noin 80 euroa.

Kajaanista Tampereelle keskiviikkona saapuneet Milla, Mia ja Mika Keränen sekä Oliver Pyrrö kertovat katsoneensa myös muuta majoitusta, mutta mitään ei ollut tarjolla alle 200 euron hintaan yöltä. Majoittuminen Härmälän leirintäalueella on tarjonnut myös mahdollisuuden löylyihin rantasaunalla.

Seurue kertoo suuntaavansa torstaina kahteen Nokia-areenalle pelattavaan otteluun.

”Emme ole Nokia-areenassa aikaisemmin käyneet, mutta se mitä olemme kuulleet, puitteet pelin katsomiseen vaikuttavat hyvältä”, Mika Keränen sanoo.

Samanlaista viestiä oli kuullut ennakkoon myös Oliver Pyrrö.

”Odotukset ovat korkealla, sillä kertoman mukaan on kuulemma pähee paikka”, hän sanoo.

Seurue kertoo, että ennen peliin lähtöä he aikovat hankkia hieman lisää Suomi-rekvisiittaa.

”Minä ainakin haluaisin sellaisen Minni-rusetin, joita on näkynyt monilla”, Milla Keränen sanoo.

Jarmo Karjalainen on kiertänyt useissa kymmenissä jääkiekon MM-kilpailuissa. Karjalainen on myös painattanut kaikki kisakaupungit ja vuodet oman pelipaitansa selkäpuolelle.

”Yhteisöllisyys kadoksissa”

Härmälän leirintäalueelle on majoittunut myös savonlinnalainen Jarmo Karjalainen, joka on kiertänyt jääkiekon MM-kisoja vuodesta 1978.

Karjalainen kertoo, että Tampereella pelejä on käyty katsomassa niin kutsutun vitosketjun porukan kanssa, jonka kanssa hän on kiertänyt myös useat muut kilpailut.

Tampereella pelien seuraaminen on ollut kuitenkin isommalle seurueelle haastavaa, sillä lippuja otteluihin sai ostettua ainoastaan arvonnan kautta.

”Tämä on tarkoittanut sitä, että porukka on ollut hajallaan, eikä esimerkiksi vierekkäisiä istumapaikkoja ole ollut samaan tapaan kuin aikaisemmin. Kyllä tämä järjestely yhteisöllisyyden tunnetta syö ja toivoisinkin tähän ensi vuonna muutosta.”

Tampereella Karjalainen on käynyt katsomassa kaikki Suomen pelit sekä pari muuta ottelua. Lippu on myös finaaliin.

”Toivotaan, että lipun lisäksi myös Leijonat löytyvät finaalista”, Karjalainen sanoo.

Alankomaalaiset Koen Tyson (vas.) ja Mark Heurman vetivät yllättäen päälleen Suomi-paidat. He perustelevat faniuttaan kahdella asialla. Tyson sanoo kannattavansa Suomea sillä oman maan joukkueen taso ei hänen mielestään ole kovin kaksinen. Heurmanin faniuden taustalla on myös kytkös Tampereelle, sillä hän on opiskellut kaupungissa vuosien 2013–2018 välisenä aikana.

Eurooppalaiset löysivät Härmälän

Härmälän leirintäalueen leirintäaluepäällikkö Susanne Ylönen kertoo, että koko MM-kisojen ajan leirintäalueella on yöpynyt kisavieraita ympäri Eurooppaa.

Ylönen kertoo, että vieraina on ollut brittejä, tšekkejä sekä liettualaisia ja latvialaisia faneja.

Ylönen sanoo, että eurooppalaiset kiekkovieraat ovat tuoneet paljon iloa alueelle ja jo ensimmäisenä viikonloppuna alueella oli paljon hyvää pöhinää ja hyvää fiilistä.

”Eurooppalaiset kiekkovieraat ovat ihania. Heillä on koko ajan sellainen positiivinen vire ja iloinen meininki. He ovat myös ystävällisiä ja kohteliaita”, Ylönen kehuu.

Hän kertoo myös, että ulkomaalaisten vieraiden ottaminen vastaan on käynyt osaltaan myös oppimisprosessista.

”Emme esimerkiksi osanneet lainkaan varautua siihen, että tänne tulisi brittejä, jotka haluavat juoda tonic-vettä. Olemme toki kysyneet, että hakisimmeko heille sellaista, mutta he ovat kertoneet tyytyvänsä suomalaiseen erikoisuuteen eli kuplaveteen.”

Camping Härmälän leirintäaluepäällikkö Susanne Ylönen on iloinen siitä, että ulkomaalaiset turistit ovat palanneet Tampereelle ja Camping Härmälän leirintäalueelle.

Ennätyskesä tulossa

Ylönen sanoo, että kauden käynnistyminen on ollut huikea, mutta myös varauskirja näyttää, että kesästä on tulossa kiireinen.

”Odotamme kaikkien aikojen ennätyskesää. Tampereella on aivan hurja määrä erilaisia tapahtumia ja varauksia on tehty todella paljon”, Ylönen kertoo.

Ylönen sanoo, että näyttää myös siltä, että ulkomaalaisia vierailijoita riittää MM-kisojen jälkeenkin.

”Tämä on aivan mahtavaa, että kahden koronakurimusvuoden jälkeen pääsemme vihdoin taas esittelemään kaunista Tamperetta ja meidän luonnonläheistä leirintäaluetta ulkomaalaisille.”