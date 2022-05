Venäjän median uutisointi Suomen Nato-prosessista yllätti tutkijan: ”Tietysti on odotettu kieli keskellä suuta, että mitähän sieltä tulee”

Venäjän valtionmedia on ottanut viime päivinä kuivakkaan linjan Suomen Nato-prosessin uutisoinnissa. Se mukailee Kremlistä tulevia lausuntoja, jotka voidaan tulkita myös oman epäonnistumisen painamiseksi villaisella.

Venäjän propagandaan perehtynyt tutkijatohtori Teemu Oivo sanoo, että Venäjän valtionmedia on tyytynyt toteavaan uutisointiin Suomen Nato-prosessista viime päivinä. Hakukoneyhtiö Yandex on merkittävä venäjän valtionmedian uutisten jakelija.

Aamulehti

Suomessa ja Ruotsissa on kuluneella viikolla saatettu Nato-hakemukset matkaan maailmanlaajuisen mediahuomion siivittämänä. Venäjän valtiollinen media on sen sijaan ottanut asiaan niukan toteavan linjan, sanoo Venäjän propagandaan perehtynyt tutkijatohtori Teemu Oivo Itä-Suomen yliopistosta.

Oivo seuraa säännöllisesti Venäjän valtiollista mediaa. Hän sanoo olevansa jopa hieman yllättynyt Venäjän valtionmedian uutisoinnista Suomen Nato-prosessin viime päivistä.

”Tietysti on odotettu kieli keskellä suuta, että mitähän sieltä tulee. Mutta se [uutisointi] on kokonaisuudessaan ollut melko toteavaa. Venäjän valtiollinen media on hyvin voimakkaasti kiinni virallisissa lausunnoissa. Paljoa ei ole toimituksellista tarinankerrontaa harrastettu. Draaman kaarta on ollut vähemmässä määrin”, Oivo määrittelee viime päivien uutisointia.

Oivo on katsonut seuratuimmat valtiolliset mediat läpi eilen tiistaina 17.5. iltapäivällä.

Siinä missä Suomen Nato-prosessiin on aiemmin pyritty vaikuttamaan uhittelulla ja pelottelulla, retoriikka on nyt muuttunut.

”Sergei Lavrov [Venäjän ulkoministeri] täsmensi eilen, ettei ole suuri menetys, että Suomi ja Ruotsi hakevat Natoon, koska käytännössä ne ovat olleet jo siellä. Moni on tulkinnut Suomessa sen yritykseksi painaa villaisella oma epäonnistuminen.”

Jopa kolmen tunnin uutislähetyksiä

Oivo seuraa säännöllisesti Rossia 1, Rossia 24, Pervyi Kanal, NTV -kanavia sekä Tass ja Ria Novosti -uutistoimistoja. Venäjän valtiollisten kanavien illan pääuutislähetykset ovat noin tunnin mittaisia ja sunnuntain uutislähetykset jopa kolmen tunnin.

Hän sanoo, ettei Niinistön käynnissä olevaa vierailua Ruotsiin merkittävästi noteerattu valtiollisessa mediassa, eikä eilen ilmoitetusta tulevasta Washingtonin vierailustakaan uutisoitu Venäjällä vielä eilen.

”Putinin ja Niinistön puhelu oli viikonloppuna ykkösaiheena esimerkiksi lauantain kello neljän lähetyksessä NTV:llä, joka on kolmanneksi tai neljänneksi suurin uutiskanava Venäjällä. Mutta Suomea ei enää mainittu sunnuntain pääuutislähetyksessä.”

Lue lisää: Niinistö kertoi Putinille puhelimitse, että Suomi hakee pian Nato-jäsenyyttä: ”Jännitteiden välttämistä pidettiin tärkeänä”

Samalla kanavalla oli tehty videoinsertti Suomen ja Ruotsin Nato-prosessista.

”Siinä toimittajat lähinnä ihmettelivät, että Suomessa on nopea tahti tässä Nato-prosessissa.”

Faktat ovat myös suhteellisia.

”Ria Novostin kolumnissa todettiin, että Suomi on valmis luopumaan paljosta ja Nato-ratkaisu tulee Suomelle kalliiksi energiasanktioiden muodossa. Siellä ei olla ymmärrettävästi kartalla siitä, kuinka paljon Suomen energian kulutuksesta on kaasua.”

Mielikuvitukselle ja peloille tilaa

Oivo lisää, että yleinen ääneenlausuma Venäjällä on, että Suomi ja Ruotsi eivät ole olleet uhattuina, vaan niillä on ollut hyvä tilanne, mutta nyt se huononee. Tämä mukailee Venäjän presidentti Vladimir Putinin lausuntoja viime päiviltä.

”Tietysti Putinin lausunto, sanoi hän mitä tahansa, on uutisissa korkealla. Kollektiivisen turvallisuusjärjestön kokouksessa hänelle esitettiin kysymys Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisestä. Hän kommentoi, että Nato-jäsenyys ei ole sinänsä ongelma, mutta riippuu siitä, millaiset rakenteet tulevat jäsenyyden myötä. Venäjän hallinnolle on hyvin tyypillinen tapa jättää asioita avonaisiksi, jolloin jätetään tilaa sekä mielikuvitukselle että peloille.”

Oivo lisää, että ylipäänsä Suomesta uutisoitaessa ei olla lähdetty laukalle kuten monen muun kohdalla.

”Verrattuna esimerkiksi siihen, miten Ukrainaa on raskaasti pyöritetty vuodesta 2013 alkaen, ei Suomesta uutisointia voi verrata siihen, vaikka likaista propagandaa on ollutkin.”

Oivon mukaan myös Ruotsin maakuva on Venäjällä huonompi kuin Suomen, mistä esimerkkinä taannoiset katukampanjat, joissa tunnettuja ruotsalaisia leimattiin natseiksi.

Vaikka perinteinen media on Kremlin otteessa, sosiaalisessa mediassa vaikuttaa myös vallan kritisoijia.

”Sielläkin liikkuu ilkkuvia meemejä, joissa todetaan Putinin tehneen hyvää työtä Naton laajenemiselle.”