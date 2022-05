Finnwatch: Suomi pärjäsi kehnosti kansainvälisessä avoimuusvertailussa

Vertailun mukaan yritysten omistustietojen avoimuus on Suomessa erityisen heikkoa.

STT

Suomalaisen yritystoiminnan vaikutuksia tutkiva yhdistys Finnwatch kertoo, että Suomi on pärjännyt kehnosti talouden avoimuutta koskevassa kansainvälisessä Financial Secrecy Index -vertailussa. Suomen sijoitus on 88. kaikkiaan 141 maata koskevassa indeksissä.

Finnwatchin mukaan Suomi pärjää erityisen huonosti yritysten omistustietojen avoimuudessa. Suomessa omistustietoja koskeva edunsaajarekisteri ei ole kaikille avoin, ja rekisteriin merkitään tiedot vain yritysten suurimmista omistajista.

Tämä on vaikeuttanut muun muassa pakotteiden kohteena olevien venäläisten oligarkkien omaisuuden jäljittämistä, Finnwatch huomauttaa.

”Suomessa tutkivat toimittajat ja kansalaisjärjestöt joutuvat anomaan lupaa saadakseen tietoja edunsaajarekisteristä. Rekisteriä on myös hankalaa käyttää. Voidakseen saada rekisteristä tietoja, pitää oikeastaan jo etukäteen tietää, mitä etsii”, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen tiedotteessa.

Järjestö korostaa, että puutteet avoimuudessa lisäävät riskiä korruptiolle sekä vaikeuttavat rahanpesun ja veronkierron tutkintaa.

Yhdysvallat, Sveitsi ja Singapore salailevat eniten

Moitteita Suomi saa myös siitä, että yritysten tilinpäätösten tilaaminen kaupparekisteristä on maksullista, eivätkä verotusta koskevat oikeuden päätökset ole kokonaan julkisia tai maksuttomasti saatavilla.

Suomessa yrityksiltä ei myöskään edellytetä kattavaa julkista maakohtaista verotietojen raportointia.

Indeksin mukaan kaikkein salailevimpia ovat Yhdysvallat, Sveitsi, Singapore, Hongkong ja Luxemburg. Näillä nähdään siis olevan kaikista suurin rooli omaisuuden piilottamisen mahdollistajina.

Kahden vuoden välein laadittavaa indeksiä julkaisee Tax Justice Network -järjestö.