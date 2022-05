Unkari haraa vastaan EU:n uusinta pakotepakettia – öljypakotteista ei ole syntynyt vielä sopua

Unkarin ulkoministerin mukaan infrastruktuurin uusiminen maksaisi miljardeja.

Bryssel

EU-maiden ulkoministerien tapaamisen yhteydessä ei voitu välttyä pakotekeskustelulta, vaikka se ei ollutkaan maanantaina järjestetyn kokouksen varsinaisia pääaiheita.

EU-komissio esitteli toissa viikolla ehdotuksensa uusista pakotteista Venäjää vastaan. Kuudennesta pakotepaketista ei ole kuitenkaan vielä löydetty jäsenmaiden kesken sopua.

Sovun esteenä on Unkari, joka vastustaa venäläisen öljyn tuontikieltoa. Energiakauppaan puuttumista on pidetty tärkeänä, koska energian myyminen EU-maihin on Venäjälle merkittävä tulonlähde.

Tähän mennessä EU on puuttunut pakotteillaan venäläisenergian osalta vasta kivihiilen tuontiin.

Suomea ulkoministerikokouksessa edustanut valtiosihteeri Johanna Sumuvuori kertoi poistuttuaan kokouksesta, että pakotepaketti ei ollut kovin isosti esillä ulkoministerien pöydässä, koska neuvottelut asiasta ovat edelleen auki.

Sumuvuoren mukaan Suomelle on tärkeää, että EU-maat saisivat muodostettua mahdollisimman pian voimakkaan ja yhtenäisen kannan uusimmasta pakotepaketista.

”Tällä hetkellä tilanne on se, että näitä keskusteluja jatketaan eri tasoilla”, (kuten) virkatasolla.

Sumuvuoren mukaan tavoitteena on, että yhteinen näkemys pakotteista saataisiin muodostettua ennen seuraavaa EU-huippukokousta, joka järjestetään tämän kuun lopussa.

Unkari haluaa rahaa infrastruktuurin uusimiseen

Ennen kokouksen alkua Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis vaati pakoteumpisolmun pikaista avaamista.

”Koko unionia pitää panttivankinaan yksi jäsenmaa, joka ei auta meitä löytämään yhteistä näkemystä”, Landsbergis sanoi.

Landsbergisin mukaan EU-komissio on tarjonnut Unkarille siirtymäaikaa vuoden 2024 loppuun asti venäläisestä öljystä luopumiseen.

Unkari puolestaan vaikuttaa haluavan ennen kaikkea lisää rahaa EU:lta. Unkarin on vaikea luopua venäläisestä öljystä muun muassa infrastruktuurin rajoitteiden vuoksi. Unkarilla ei ole omaa rannikkoa, joten sillä ei myöskään ole suoraa pääsyä öljysatamiin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto sanoi sosiaalisessa mediassa, että Unkarin energiainfrastruktuurin uusiminen maksaisi kokonaisuudessaan 15–18 miljardia euroa.

Komission odotetaan antavan tällä viikolla lisää ehdotuksia siitä, miten EU pystyisi vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä fossiilienergiasta.

Länsi-Balkania halutaan suojata sodan talousvaikutuksilta

Ukrainan lisäksi ulkoministerikokouksessa oli esillä Länsi-Balkanin tilanne. Yksi kysymyksistä oli, miten Etelä-Euroopassa sijaitsevan Länsi-Balkanin alueen maita pystyttäisiin suojaamaan Venäjän hyökkäyssodan taloudellisilta vaikutuksilta.

Esillä oli myös EU:n laajentuminen. Albania ja Pohjois-Makedonia odottavat jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä. Sumuvuoren mukaan Suomen kantana on, että jäsenyysneuvottelut tulisi käynnistää niin pian kuin on mahdollista.