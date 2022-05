Anni Keisala ja Juha Metsola kertovat, mitä huippuvahtien urilla on edessä seuraavaksi – katso Aamulehden haastattelu

Naisleijonien Anni Keisalalla edessään on ensimmäinen ammattilaiskausi Ruotsissa. KHL:n jättänyt Juha Metsola puolestaan etsii uutta pelipakkaa.

Aamulehti

Jääkiekkomaalivahdit Anni Keisala ja Juha Metsola vierailivat Aamulehden suorassa MM-kiekkolähetyksessä Tampereen Tuomiokirkonkadulla. Maalivahdit keskustelivat käynnissä olevista jääkiekon MM-kisoista sekä kertoivat, millaisissa merkeissä urheilijoiden urat jatkuvat ensi kaudella.

Naisleijonien kanssa MM- ja olympiapronssia voittanut Keisala on torjunut viimeiset neljä kautta Ilveksen maalilla. Ensi kaudella Keisala pelaa Ruotsin pääsarjassa SDHL:ssä HV71:n maalilla. Siirto Ruotsiin mahdollistaa Keisalalle jääkiekon pelaamisen täysipäiväisenä ammattilaisena.

”Ensimmäistä kertaa urallani pääsen pelaamaan ammatikseni ja saan palkkaa pelaamisesta. Onhan se ihan erilainen lähtökohta. Hieno uusi kokemus tiedossa”, Kiisala kertoi Aamulehden lähetyksessä.

Ilves-kasvatti Metsola on pelannut viimeiset seitsemän kautta Venäjän KHL:ssä. Keväällä hän lähti joukkueestaan Salavat Julajev Ufasta kesken kauden Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nyt edessä on uuden pelipaikan etsiminen.

”Monella on voimassa olevia sopimuksia, kuten itsellänikin on. Niitä koitettaan purkaa. Sitten kun se onnistuu, pitäisi löytää jostakin pelipaikka jos ei halua vielä lopettaa. Minulla on ainakin vielä muutama vuosi mielessä, että voisin pelata”, Metsola kertoi tilanteestaan.

Haastattelut kokonaisuudessaan näet tämän jutun pääkuvapaikan videolta.