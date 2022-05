Matti Vanhanen avaa historiallista hetkeä, joka koittaa eduskunnassa maanantaina – Näitä asioita hän odottaa Nato-keskustelulta: ”Kyllä tämä on tavattoman merkittävä päätös”

Maanantaista tiistain puolelle on varattu 16 tunnin rupeama keskustelulle, jos se ei riitä, niin tiistaina jatketaan puolilta päivin.

Aamulehti

Eduskunnassa on varauduttu aloittamaan Natoa koskeva keskustelu maanantaina kello kymmenen aamulla.

Ensin odotetaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan muodollista päätöstä Natoon hakemisesta. Tämä odotetaan tapahtuvan sunnuntaina.

Eduskunnan puheenjohtaja (puhemies) Matti Vanhanen (kesk.) valottaa, minkälainen marssijärjestys on.

”Päivä alkaa niin, että pääministeri Sanna Marin (sd.) käyttää puheenvuoron, joka kestää maksimissaan kymmenen minuuttia. Tämän jälkeen seuraamme ryhmäpuheenvuorot, joiden pituus on viisi minuuttia. Sitten on vuorossa noin tunnin mittainen debatti. Siitä alkavat puheenvuorot ryhmien kautta tehtyjen pyyntöjen mukaan järjestyksessä. Puheenvuoroille on annettu viiden minuutin suositus.”

Vanhanen arvelee, että kansanedustajat noudattavat keskustelussa hyvin annettua suositusaikaa.

”Kun ajatellaan tämän vuoden keskusteluja, niin suositus on pysynyt erittäin hyvin. Viiden minuutin suosituksessa puheenvuorot ovat olleet noin 3–6 minuutin haarukassa.”

Tiistaikin varattu

Viime keväänä elvytyspaketin käsittely johti eduskunnassa neljän päivän maratonkeskusteluun. Nyt tällaisia ennätyspitkiä puheita tuskin kuullaan.

”Jokainen edustaja toimii omalla tavallaan, mutta en ole kuullut vihjeitä siitä, että jonkinlaisia viivytyskeskusteluja olisi tulossa.”

Vanhanen jatkaa, että tärkeintä kaikille on se, että heillä on mahdollisuus esittää perusteelliset mielipiteensä puolesta ja myös vastaan.

”Tämä halutaan taata tasapuolisesti ja näin aion menetellä myös debattivaiheessa. Se ei ole vain pelkästään ryhmäpuhujien välinen, vaan siinä otetaan mukaan myös muita mielipiteitä, jotta molemmat argumentit tulevat esille.”

Aikaa lähetekeskustelulle on varattu maksimissaan 16 tuntia, eli maanantain aamukymmenestä aamukahteen tiistain puolelle.

”Jos se ei riitä, niin jatkamme tiistaina kello 12.”

Visioitakin kaivataan

Kyse on kaikkiaan historiallisesta keskustelusta.

”Kyllä tämä on tavattoman merkittävä päätös. Odotan keskustelua, jossa aidosti esitetään argumentteja, motiiveja ja visioita siitä, minkälainen jäsenmaa Suomi Natossa on, ja mitä se haluaa ilmentää. Uskon, että tällainen henki välittyy keskustelusta.”

Vanhanen sanoo, että on myös mielenkiintoista kuulla, millä vaikuttimilla kansanedustajat ovat päätyneet ratkaisuunsa tällä aikataululla.

Tulevaisuuden näkymien lisäksi keskustelussa peilataan varmasti myös historiaa.

Vanhanen on huomannut seurattuaan kansalaiskeskustelua, että joidenkin mielestä Nato-asia on selvä, ja ettei edustajien tarvitsisi merkitä puheitaan pöytäkirjaan. Hän on toista mieltä.

”Tämä on aihe, jossa edustajat aidosti edustavat omia äänestäjiään ja välittävät sitä käsitystä, joka ihmisillä on aikakirjoihin. Nato-ratkaisu on luonteeltaan pysyvä ja se muuttaa Suomen asemointia historian kannalta merkittävästi. On hyvä, että jälkipolvet pystyvät lukemaan päätöksenteon ja sen, mitkä asiat siihen vaikuttivat.”

Pitkän ajan tulosta

Vanhasen oma Nato-kanta on muodostunut pitkän ajan kuluessa.

”Ensimmäinen askel tähän suuntaan oli vuonna 2004, kun ajoin Nato-optiota hallituksen silloiseen selontekoon. Tämä oli ikään kuin pelisääntö tai viesti myös Venäjän suuntaan, mitä me toivomme, ja miten me odotamme heidän käyttäytyvän Pohjois-Euroopan vakauden turvaamiseksi.”

Venäjä ei kuitenkaan tätä arvostanut, eikä näe asioita samalla tavalla.

”Kantani muodostuikin asteittain jo sieltä viime vuoden lopusta. Yksiselitteistä ajankohtaa on vaikea määritellä.”