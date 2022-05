Uudeksi valtakunnansyyttäjäksi tulossa Ari-Pekka Koivisto

Ari-Pekka Koivisto on nousemassa valtakunnansyyttäjän virkaan, kun nykyinen viranhaltija Raija Toiviainen jää eläkkeelle lokakuussa. Valtioneuvosto esittää, että presidentti päättää nimityksestä perjantaina presidentin esittelyssä.

Koivisto on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Hän on toiminut oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikkönä vuodesta 2020 alkaen. Lisäksi Koivisto on työskennellyt valtionsyyttäjänä Valtakunnansyyttäjänvirastossa sekä kihlakunnansyyttäjänä Vantaalla.

Aiemmin Koivisto on työskennellyt Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkönä ja hallitusneuvoksena sisäministeriön rajavartio-osastolla.