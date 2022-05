Joko olet ehtinyt sulatella Nato-uutisia? Kerro Aamulehdelle ajatuksistasi Suomen tiestä kohti Natoa

Onko Suomen valitsema tie mielestäsi huolestuttava vai mieltä keventävä? Kerro meille mahdollista Nato-jäsenyyttä koskevista ajatuksistasi. Käytämme vastauksia jutunteossa.

Torstai toi odotetun uutisen: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoivat kannattavansa vahvasti Suomen Nato-jäsenyyttä.

Päivän aikana asiasta on uutisoitu tiedotusvälineissä ympäri maailman, ja poliitikoilta on tullut Suomelle kannustusta laajalti. Moni kantansa julkistamista pitkittänyt suomalainen poliitikkokin on julkistanut kannattavansa Nato-jäsenyyttä tai vähintään myöntyvänsä kansan enemmistön tahtoon jäsenyyden hakemisesta.

Yksi odotettu poikkeus kannustus- ja kannatusviestien joukossa on. Kremlin mukaan Suomi on nyt EU:n tavoin ottanut ”epäystävällisiä askeleita” Venäjää kohti ja Suomen pyrkimys liittyä sotilasliitto Natoon on ”ehdottomasti” uhka Venäjälle.

