Main ContentPlaceholder

Uutiset

Taloyhtiöiden hoitovastikkeet nousemassa ennennäkemättömällä tavalla – Tätä se tarkoittaa asukkaan kuukausikuluissa: ”Tällä hetkellä tilanne näyttää aika karmealta”

Isännöitsijät kertovat hoitovastikkeiden olevan nousussa, ja korotuspaine on ennätyksellisen kova. Syynä on lämmityksen ja energian jatkuva hinnannousu, ja myös korjaustöiden kustannukset karkaavat. Sähkön hinta on kaksinkertaistunut vuodessa eikä laskua ole näköpiirissä. Putkiremonttien uskotaan kallistuvan yli kymmenen prosenttia tulevan vuoden aikana.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Marjatta Välimaa on Tampereen Tammelassa sijaitsevan asunto-osakeyhtiö Tapionkatu 18:n hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Tässä taloyhtiössä vastikkeet eivät nouse, koska taloudenpito on ollut tarkkaa ja puskuria kertynyt. Poistoilman lämmöntalteenotto on Välimaan mukaan säästänyt jo pitkästi yli 50 000 euroa vuodesta 2016 lähtien.

Aamulehti Ensi vuoden talousarvion laatiminen aiheuttaa nyt ylimääräistä tuskaa monen taloyhtiön hallituksessa, koska asumisen kustannukset laukkaavat. Hinnat alkoivat kivuta ylöspäin jo viime syksynä koronarajoitusten hellittäessä, ja Ukrainan sota on vain kiihdyttänyt tahtia.