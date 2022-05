Presidentti Niinistö ja pääministeri Marin: Suomen on haettava ensi tilassa Nato-jäseneksi – lue yhteis­lausunto sanasta sanaan

Niinistö ja Marin sanovat kello kymmenen lähettämässään lausunnossa, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta.

Aamulehti

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä. Presidentti ja pääministeri kertoivat asiasta yhteisellä tiedotteella kello 10 torstaiaamuna.

Niinistö ja Marin sanovat lausunnossaan, että Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi. Presidentti ja pääministeri kirjoittavat, että jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja että Nato-jäsenenä Suomi vahvistaisi koko puolustusliittoa.

Tiedote sanasta sanaan:

Kevään ajan on käyty tärkeää keskustelua Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Aikaa on tarvittu kotimaiselle kannanmuodostukselle sekä eduskunnassa että koko yhteiskunnassa. Aikaa on tarvittu tiiviille kansainväliselle yhteydenpidolle niin Naton ja sen jäsenmaiden kuin myös Ruotsin kanssa. Olemme halunneet antaa keskustelulle sen vaatiman tilan.

Nyt kun päätöksenteon hetki on lähellä, toteamme omat yhtenevät kantamme myös eduskuntaryhmien ja -puolueiden tiedoksi. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Naton jäsenenä Suomi vahvistaisi koko puolustusliittoa. Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi. Toivomme, että tämän ratkaisun tekemisen vielä edellyttämät kansalliset askeleet otetaan lähipäivinä ripeästi.

Eduskunta aloittaa käsittelyn maanantaina

Hakemuksen seuraava askel on huomenna perjantaina, kun Ruotsin hallitus julkaisee oman Nato-selvityksensä. Sekä Suomessa että Ruotsissa on pyrkimyksenä, että maat hakevat Natoon mahdollisimman samanaikaisesti.

Lauantaina 14. toukokuuta pääministeripuolue sdp ilmoittaa Nato-kantansa. Lauantaina ja sunnuntaina järjestetään Berliinissä Naton epävirallinen ulkoministerikokous, johon myös ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu.

Sunnuntaina 15. toukokuuta presidentti ja hallitus tekevät Helsingin Sanomien tietojen mukaan virallisen päätöksen siitä, että Suomi hakee Naton jäseneksi. Tuolloin pidetään presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokous (tp-utva). Sen jälkeen on määrä pitää päätöksestä tiedotustilaisuus.

Hallitus lähettää Natoon hakemisesta eduskunnalle selonteon. Eduskunta aloittanee sen käsittelyn maanantaina 16. toukokuuta. Kun se on käsitelty, Suomi ilmoittaa Natolle, että se on halukas tulemaan kutsutuksi jäseneksi.

Ruotsin päätöksen osalta keskeisessä asemassa oleva pääministeripuolue sosiaalidemokraatit ilmoittaa oman Nato-kantansa sunnuntaina. Sen odotetaan olevan myönteinen.

Tiistaina 17. toukokuuta presidentti Niinistö lähtee kaksipäiväiselle valtiovierailulle Ruotsiin.