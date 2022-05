Tällainen on Johnsonin ja Niinistön allekirjoittama historiallinen julkilausuma sanasta sanaan – katso koko tiedotustilaisuus

Tässä jutussa on koko presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Boris Johnsonin julkilausuma sanasta sanaan.

Presidentti Sauli Niinistö ja Britannian pääministeri Boris Johnson ovat allekirjoittaneet julkilausuman turvallisuusyhteistyöstä. Suomi ja Britannia lupaavat auttaa toisiaan tarvittaessa myös sotilaallisin keinoin. Maat vakuuttavat tulevansa toistensa apuun hätätilanteissa ja hyökkäyksen kohteeksi jouduttaessa.

Julkilausuma on poliittinen, eikä se ole sitova valtiosopimus, joka vaatisi parlamenttien hyväksynnän. Asiakirja on Britannialta tuenosoitus ja julkinen vakuutus siitä, että se on Suomen turvana Nato-prosessin ajan. Julistus on odotetun kaltainen.

Aamulehti julkaisee presidentinkanslian tiedotusvälineille toimittaman julkilausuman suomenkielisen version alla kokonaisuudessaan muuttamattomana.

Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan julkilausuma

”Suomen tasavalta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta toteavat uudelleen tahtovansa yhdessä syventää entisestään kaikkiin olosuhteisiin soveltuvaa puolustus- ja turvallisuusyhteistyötään.

Olemme sitoutuneet puolustamaan Euroopan turvallisuusjärjestyksen periaatteita. Koska Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt, tahdomme entisestään tehostaa turvallisuus- ja puolustusyhteistyötämme sekä vahvistaa keskinäistä solidaarisuuttamme. Aiomme vahvistaa nykyistä, jo vakiintunutta yhteistyötämme ja pyrkiä yhdessä kehittämään valmiuksiamme edelleen.

Tuomitsemme Venäjän meneillään olevan hyökkäyksen Ukrainaan, ja vaadimme Venäjän federaatiota välittömästi lopettamaan vihollisuudet, vetämään joukkonsa Ukrainasta ja ryhtymään vakavasti neuvottelemaan rauhasta. Olemme lisänneet Ukrainalle antamaamme tukea muun muassa toimittamalla maahan aseellista materiaalia, ja olemme sitoutuneet auttamaan ukrainalaisia maansa jälleenrakentamisessa, kun Venäjän sotilaallinen hyökkäys päättyy.

Suomi pitää myönteisenä Yhdistyneen kuningaskunnan vahvaa sitoutumista Itämeren alueen turvallisuuteen, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan joukkoja, jotka se on sijoittanut Viroon osana Naton läsnäoloa, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan johtamaa nopean toiminnan Joint Expeditionary Force -joukkoa, jonka jäseneksi Suomi on sitoutunut.

Yhdistynyt kuningaskunta pysyy horjumatta sitoutuneena Naton avointen ovien politiikkaan. Yhdistynyt kuningaskunta suhtautuu myönteisesti Suomen rooliin turvallisuuden luomisessa Itämeren alueella, Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa. Yhdistynyt kuningaskunta luottaa vakaasti siihen, että jos Suomi päättää hakea Naton jäsenyyttä, se edistää osaltaan koko Pohjois-Atlantin alueen turvallisuutta. Suomella ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on yhteisiä turvallisuusintressejä, ja Yhdistynyt kuningaskunta on valmis avustamaan Suomea sen pyrkimyksissä kaikin tarvittavin keinoin.

Vahvistamme, että jos jompikumpi maa joutuu hätätilaan tai hyökkäyksen kohteeksi, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta auttavat toisiaan eri tavoin kohteeksi joutuneen maan sitä pyytäessä. Tämä avunanto voi sisältää myös sotilaallisia keinoja. Tässä yhteistyössä toimitaan kaikilta osin kummankin maan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisesti, ja yhteistyö on tarkoitettu täydentämään – ei korvaamaan – nykyistä eurooppalaista ja euroatlanttista yhteistyötä.

Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta aikovat tehostaa ja syventää yhteistyötään muun muassa hybridiuhkien ja vaikuttamispyrkimysten torjunnassa. Tietojenvaihto, mukaan lukien tiedusteluyhteistyö, on tärkeässä asemassa torjuttaessa hybridiuhkia ja suojattaessa kriittistä infrastruktuuria. Maat toimivat yhteistyössä keskenään ylläpitääkseen yhteistä tilannetietoisuutta, tehostaakseen tietosuojaa ja torjuakseen kyberuhkia.

Jatkamme säännöllisiä kahdenvälisiä neuvotteluja ulko- ja turvallisuuspoliittisista asioista. Nämä neuvottelut ovat tärkeässä asemassa syvennettäessä Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä kumppanuutta.

Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan pitkäaikainen ja vahva puolustussuhde edistää osaltaan Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta. Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan keskinäinen kahdenvälinen puolustusyhteistyö perustuu vuonna 2016 sovittuun puolustusyhteistyötä koskevaan puitejärjestelyyn. Aiomme päivittää tätä puitejärjestelyä syventääksemme ja vahvistaaksemme yhteistyötämme entisestään sekä ottaaksemme huomioon turvallisuusympäristön muutokset.

Tämä asiakirja on poliittinen julkilausuma, joka ei ole oikeudellisesti sitova kansainväliseen oikeuteen perustuva sitoumus.”