Sauli Niinistö ja Viron presidentti puhuivat juhlaseminaarissa

Viron presidentti Alar Karis vieraili keskiviikkona Suomessa. Karis tapasi presidentti Sauli Niinistön Helsingissä.

Presidentit keskustelivat tapaamisessaan ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista aiheista, kertoi tasavallan presidentin kanslia. Kanslian mukaan Karis vieraili Suomessa osallistuakseen Suomen ja Viron välistä yhteistyötä rakentavan Tuglas-seuran 40-vuotisjuhla­seminaariin.

Niinistö korosti seminaarissa pitämässään puheessa Viron ja Suomen läheistä yhteistyötä.

”Suomen ja Viron läheisillä yhteyksillä on pitkät ja vahvat juuret. Monella alalla maiden välinen yhteistyö on jo tiivistä, esimerkiksi digipalveluissa ja kyberturvallisuudessa, jossa Viro on edelläkävijä ja Suomikin kansainvälistä huippua”, Niinistö sanoi.

”Usein pienet valtiot nähdään historiassa pelinappuloina, mutta Suomen ja Viron pitkä historia on myös tarina selviytymisestä ja menestymisestä. Tälle on jatkossakin hyvät eväät. Yhdessä meillä on lukemattomia mahdollisuuksia.”

Niinistö totesi myös, että maiden välisen energiayhteistyön merkitys jatkossa kasvaa edelleen.

”Tänään elämme uutta historiallista murroskautta. Venäjä on rikkonut Euroopan turvallisuuden, ja sen järistyksen vaikutus tuntuu pitkään myös Itämeren rannoilla”, Niinistö totesi Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa viitaten.

Niinistö korosti, että Suomi auttaa Ukrainaa nyt ja maan jälleenrakennuksen aikana.

Aamulehti näyttää Karisin ja Niinistön puheenvuorot Tuglas-seuran lähettämästä tilaisuudesta suorana. Tuglas-seura on perustettu 1982 ja se on Suomen vanhin ja suurin Viro-seura.

Presidentti Niinistön on kerrottu tapaavan keskiviikkona myös Britannian pääministerin Boris Johnson. Ennen Suomen-vierailuaan Johnson vieraili Ruotsissa, missä hän ja tapasi maan pääministeri Magdalena Anderssonin.