Vasemmistoliitto päättää tänään, onko Nato-jäsenyys sille hallituskysymys – katso suora lähetys kello 17.40 alkaen

Vasemmistoliiton kuudestatoista kansanedustajasta kolme on kertonut kannattavansa ja yhdeksän vastustavansa Nato-jäsenyyttä. Näytämme puolueen tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä noin kello 17.40 alkaen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja on opetusministeri Li Andersson.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä kokoontuvat lauantaina linjaamaan, onko Suomen Nato-jäsenyys puolueelle jatkossa hallituskysymys. Puolue pitää aiheesta tiedotustilaisuuden noin kello 17.40 lauantaina. Näytämme tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Perinteisesti vasemmistoliitto on vastustanut tiukasti sotilaallista liittoutumista. Puoluevaltuuston voimassaolevan linjauksen mukaan liittoutumattomuus on puolueelle kynnyskysymys hallitusyhteistyölle. Naton kannatus on kuitenkin paitsi Suomessa myös vasemmistoliitossa kasvanut huomattavasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Vasemmistoliiton kuudestatoista kansanedustajasta yhdeksän on kertonut vastustavansa ja kolme kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Yksi kannattajista on puolueen entinen varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Sarkkinen arvioi puolueen päättävän, että Nato-jäsenyys ei jatkossa ole hallituskysymys.

”Tällä hetkellä puolueessa on näkemyksiä puolesta ja vastaan aika tasaisesti, joten on nähdäkseni täysin selvää, että tällainen asia ei voi olla hallituskysymys”, hän totesi perjantaina.

Vasemmistoliiton ei ole tarkoitus päättää puolueen Nato-linjasta lauantain kokouksessaan. Siitä päättää vasta puoluekokous kesäkuussa. Puolue on ilmoittanut antavansa kansanedustajilleen vapaat kädet eduskunnan mahdollisessa äänestyksessä Nato-jäsenyydestä.

Muut puolueet sdp:tä lukuun ottamatta ovat jo linjanneet Nato-kannastaan. Ne joko kannattavat Nato-jäsenyyttä tai antavat ministereilleen valtuutuksen tehdä asiassa tarpeelliseksi katsomansa ratkaisut.

Sdp:n linjausta odotetaan ensi viikon lauantaina 14. toukokuuta.

Presidentti Sauli Niinistön on määrä kertoa omasta kannastaan torstaina 12. toukokuuta.

