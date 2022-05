Pääjohtaja Juha Koponen kertoo, kuinka Lähi-Tapiolassa aiotaan vastedes puuttua häirintään – ”Suhtaudun äärimmäisellä vakavuudella”

Lähi-Tapiola-ryhmän pääjohtaja Juha Koponen ei ole aiemmin julkisesti kommentoinut Pirkanmaan Lähi-Tapiolassa esiin tulleita ongelmia. Nyt hän viimein kertoo Aamulehdelle, mitä ajattelee tilanteesta ja miten mahdollista epäasiallista käytöstä aiotaan kitkeä yhtiöstä.

Finanssiryhmä Lähi-Tapiolan pääjohtaja Juha Koponen sanoo, ettei yhtiössä hyväksytä häirintää tai muuta epäasiallista toimintaa missään muodossa. ”Suhtaudun LähiTapiola Pirkanmaan entisen toimitusjohtajan toiminnasta esiin nousseihin asioihin äärimmäisellä vakavuudella”, Koponen kirjoittaa Aamulehdelle lähettämässään sähköpostissa.

Hän korostaa, että varsinkin johtoon kuuluvien vastuulla on velvollisuus varmistaa, että mahdolliset ongelmat tulevat esiin ja niihin puututaan.

Aamulehti uutisoi 13. huhtikuuta Pirkanmaan Lähi-Tapiolan entisen toimitusjohtajan Pentti Kuuselan harjoittamasta mielivaltaisesta johtamisesta, kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä sekä siitä, miten se on heijastunut työntekijöiden työhyvinvointiin. Kuusela on kiistänyt väitteet.

Kirjoitat, Juha Koponen, sähköpostissasi Aamulehdelle, että Lähi-Tapiola-yhtiöryhmässä ei hyväksytä syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Pirkanmaan Lähi-Tapiolan toimitusjohtaja Pentti Kuusela sai kuitenkin pitää pitkään paikkansa, vaikka ongelmat olivat muun muassa sinun ja Pirkanmaan Lähi-Tapiolan hallituksen tiedossa. Toimitusjohtajaa ei lopulta virallisesti erotettu, vaan hän luopui tehtävästään 1.2.2022. Miten selität tätä periaatteidenne ja todellisuuden välistä ristiriitaa?

”Aamulehden uutisessa kerrotut asiat ovat tulleet tietoon alkusyksyn 2021 aikana, joten en näe, että olisi viivytelty. Asiassa on tehty selvityksiä. Aikajana on looginen, sillä asiat on tarpeen selvittää. En näe ristiriitaa asiassa”, Juha Koponen vastaa puhelimessa.

Hän suostui ensin vain sähköpostihaastatteluun, mutta kommentoi myöhemmin asiaa myös puhelimitse.

Juha Koponen aloitti Lähi-Tapiola-ryhmän pääjohtajana kesällä 2020. Sitä ennen pääjohtajana toimi Erkki Moisander Tapiolan ja Lähivakuutuksen vuonna 2013 tehdystä fuusiosta alkaen. Aamulehden haastattelemat Lähi-Tapiolan entiset ja nykyiset työntekijät kertovat ongelmien alkaneen heti, kun fuusiota alettiin rakentaa vuonna 2012 ja Kuuselasta tuli Pirkanmaan alueyhtiön toimitusjohtaja. Kaikkiaan 25 työntekijää kertoi Pirkanmaan Lähi-Tapiolan hallitukselle ongelmista ensimmäisen kerran vuonna 2013.

Kuka? Juha Koponen Kuka? Finanssiryhmä Lähi-Tapiolan pääjohtaja kesästä 2020 alkaen. Erityistä: Pääjohtajana aloittaminen lykkääntyi puoli vuotta, koska Finanssivalvonnan mukaan Koposella ei ollut riittävästi vakuutusalan osaamista ennen kuin hän oli suorittanut Lähi-Tapiolan hänelle järjestämän opinto-ohjelman. Aiempi ura: Yrittäjä Build Care Oy:ssä 2017– 2019, rahapeliyhtiö Veikkauksen toimitusjohtaja 2012–2016, lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkumyyntiyritys Tamron konsernijohtaja, talousjohtaja ja toimitusjohtaja 2002–2012. Koulutus: Kauppatieteiden maisteri.

”Ongelmia esiin nostaneet toimivat oikein”

Juha Koponen käsitteli Aamulehden uutisessa esiin tulleita ongelmia yhtiön sisäisessä intranetissä 22. huhtikuuta. Hän kirjoitti viestissään henkilöstölle, että ”elämänturvaajat jotka ovat nostaneet esiin ongelmia ja epäkohtia, ovat toimineet oikein ja rohkeasti.” Lähi-Tapiolassa käytetään työntekijöistä toisinaan nimitystä elämänturvaajat. Nimitys tulee siitä, että yhtiöryhmä haluaa tarjota asiakkailleen yhä laajemmin koko elämänpiirin kattavia vakuutus- ja sijoituspalveluja.

Juha Koponen kirjoittaa Aamulehdelle, että yhtiöryhmässä on nyt tuotu henkilöstölle entistä vahvemmin esiin epäasiallisen käytöksen ilmoituskanavia ja varmistettu, että jokaisella on riittävät tiedot ja taidot puuttua ei-hyväksyttävään toimintaan. Asian tärkeyttä on korostettu henkilöstöinfoissa, sitä on käsitelty yhtiöryhmään kuuluvien yhtiöiden johtoryhmissä, ja sitä aiotaan käsitellä esihenkilöiden valmennuspäivässä. Myös henkilöstökyselyssä epäasialliseen toimintaan ja johtamiseen aiotaan kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Uutiskertaus Pirkanmaan Lähi-Tapiolan ongelmat Mitä? Aamulehti paljasti 13.4.2022, että Pirkanmaan Lähi-Tapiolan entinen toimitusjohtaja Pentti Kuusela on harjoittanut työyhteisössään kiusaamista, mielivaltaista johtamista ja seksuaalista häirintää usean vuoden ajan. Ketkä? Ongelmista kertoi Aamulehdelle 21 ihmistä, joista 17 on yhtiön entisiä tai nykyisiä työntekijöitä. Toimitusjohtaja Pentti Kuusela on kiistänyt väitteet. Hallituksessa myllersi: Pirkanmaan Lähi-Tapiolan hallintoneuvosto erotti yhtiön hallituksen puheenjohtajan Harri Talosen ja hallituksen jäsenen Mikko Wirénin 21.4.2022. Hallituksen jäsenet Sanna Leivo, Hanna Lehtimäki, Anu Rantala ja Riikka Kivimäki irtisanoutuivat hallituksesta 24.4. Uusi hallitus: Hallintoneuvosto nimitti uuden hallituksen 3.5.

Koponen ohjeistaa, että jos kokee epäasiallista toimintaa, se tulee ensisijaisesti ottaa puheeksi oman esihenkilön kanssa ja jos tämä ei ole mahdollista, voi kääntyä luottamushenkilön puoleen. Jos tämäkään ei jostain syystä ole työntekijälle mahdollista, käytössä on ilmoituskanava, jossa epäasiallisuuksista voi kertoa anonyymisti. Koponen lupaa, että jokainen ilmoitus käsitellään ja sen vaatimat toimenpiteet tehdään.

Koponen kertoo kutsuneensa henkilöstön keskustelemaan, miten varmistetaan, että mahdollinen epäasiallinen käytös tulee yhtiössä ilmi ja siihen puututaan.

Omat edustajat varmistamaan toimintaa

Pirkanmaan Lähi-Tapiolan hallitusta myllättiin uusiksi Aamulehden uutisoinnin jälkeen huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alussa. Emoyhtiö Lähi-Tapiola keskinäinen vahinkoyhtiö nimitti hallitukseen omat edustajansa eli oman varatoimitusjohtajansa Mika Makkosen ja lakiasiainjohtajansa Teija Kermisen. Koponen sanoo, että nimitysten tarkoituksena on varmistaa Pirkanmaan yhtiön häiriötön ja sääntelyn mukainen toiminta.

Pirkanmaan Lähi-Tapiolan hallituksesta Aamulehden uutisoinnin jälkeen erotettu puheenjohtaja Harri Talonen sekä siitä irtisanoutunut vt. puheenjohtaja, entinen varapuheenjohtaja Sanna Leivo kuuluvat edelleen emoyhtiön Lähi-Tapiola keskinäisen vahinkoyhtiön hallintoneuvostoon. Siihen, voivatko Leivo ja Talonen yhä jatkaa emoyhtiön hallintoneuvostossa, Koponen vastaa, ettei pääjohtajalla ole roolia yhtiön hallintoneuvoston jäsenten valinnassa.

Pirkanmaan hallintoneuvoston puheenjohtaja Tiina Linnainmaa kertoi aiemmin Aamulehdelle, että Talosen ja Leivon jatkoa hallintoneuvostossa ei ole vielä käsitelty.

Pirkanmaan Lähi-Tapiolalla on oikeus nimetä suoraan yksi kiintiöedustajansa emoyhtiön hallintoneuvostoon, kuten muillakin alueyhtiöillä. Muut hallintoneuvoston jäsenet valitaan emoyhtiön yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta tekee jäsenistä esityksen yhtiökokoukselle.