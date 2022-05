Main ContentPlaceholder

Perässä laahaavat palkat kyllästyttävät – opetusalalla työskentelevät kertovat, miksi lakkoon ryhdyttiin: ”Eihän tämä yhteiskunta pyöri, jos me emme käy töissä”

Kunta-alalla on nähty tänä keväänä poikkeuksellisen laajoja lakkoja, sillä julkisen sektorin palkkojen on annettu liittojen mukaan jäädä jälkeen jo liian kauan. Peruskoulun opettaja ja koulunkäynninohjaaja kertovat nyt, miksi he päättivät ryhtyä lakkoon.

Juhannuskylän koulun opettaja Piia Kettunen oli lakkovahtina torstaina. Hän sanoo, että opettajan työ on muuttunut paljon hänen kymmenvuotisen uransa aikana.

Aamulehti Opettaja Piia Kettunen sanoo, että lakossa ollaan yhtenä rintamana, kunta-alan lakko 3.–9.5. ei koske vain opettajia. Kettunen opettaa pääasiassa yläkoulussa matematiikkaa, lisäksi hän opettaa matematiikkaa ja muita aineita alakoulussa.