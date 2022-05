Perheet rynnistävät nyt Aurinkorannikolle: suomalaisessa koulussa ulkopuolelle jäi ennätysmäärä lapsia – Tältä näyttää suomalaislasten koulunkäynti Espanjassa

Suomalaiset vyöryvät nyt Espanjan Aurinkorannikolle. Muuttoliike etelän lämpöön näkyy myös Aurinkorannikon suomalaisen koulun hakijamäärissä. Koulun rehtori kertoo, että tämän kevään haussa ulkopuolelle jäi enemmän lapsia ja nuoria kuin koskaan aikaisemmin.

Tilaajille

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kuudesluokkalaiset Kasimir Kaaria (vas.), Leevi Sintonen ja Daniel Leipijärvi askartelivat äitienpäiväkortteja toukokuun ensimmäisellä viikolla. Pojat kertoivat, että opiskelu Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa on rennompaa kuin kotimaassa.

Aamulehti

Espanjan Aurinkorannikolle on muodostunut vuosikymmenien aikana laaja suomalaisyhteisö, jonka yksi kulmakivistä on suomalainen koulu, jossa tarjotaan esi- ja perusopetuksen lisäksi lukiokoulutusta. Oppilaita on tällä hetkellä yhteensä yli 300. Ennen koronatilannetta oppilasmäärä oli noin 400.