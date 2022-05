Niinisalossa on parhaillaan käynnissä 3 400 sotilaan harjoitus, johon osallistuu joukkoja Suomen lisäksi muun muassa Britanniasta. Näytämme ministerien tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace vierailee keskiviikkona 4. toukokuuta Suomessa ja tapaa puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.).

Puolustusministerit tutustuvat Arrow 22 -harjoitukseen Niinisalon Pohjankankaalla. Kankaanpään-käynnin jälkeen puolustusministerit käyvät kahdenväliset keskustelut myöhemmin Helsingissä. Puolustusministeriö tiedotti tapaamisesta tiistaina.

Ministerit puhuivat iltapäivällä yhteisessä tiedotustilaisuudessa Niinisalossa. Kaikkonen kiitti kaikkia harjoituksen toteuttamisesta. Kaikkonen kuvaili tilannetta tärkeäksi puolustusyhteistyössä Suomen ja Britannian välillä.

”Yhdessä olemme vahvempia”, Kaikkonen summaa.

Vapun jälkeen käynnistyneeseen maavoimien mekanisoituun Arrow 22 -harjoitukseen osallistuu suomalaisjoukkojen lisäksi kansainvälisiä joukkoja Isosta-Britanniasta, Latviasta, USA:sta ja Virosta.

Harjoitus jakaantuu kahteen paikkaan, Pohjankankaalle Kankaanpään Niinisaloon sekä Säkylän Huovinrinteelle. Arrow-harjoitus päättyy 13. toukokuuta.

Harjoitus on kooltaan iso. Joukkojen kokonaisvahvuus on noin 3 400 henkilöä. Harjoituksessa on mukana noin 150 panssaroitua ajoneuvoa ja noin 300 muuta ajoneuvoa.