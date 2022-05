Pääministeri Marin: Suomi haluaa mahdollisimman täydet turvatakuut jo ennen mahdollista Nato-jäsenyyttä

Isojen maiden kanssa keskustellaan takuista aktiivisesti, Marin kertoi. Liittokansleri Scholz lupasi Suomen ja Ruotsin pääministereille Saksan tuen Nato-päätöksissä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Suomen olisi hyvä saada mahdollisen Nato-hakemuksen ja jäsenyyden väliselle ”harmaalle ajalle” turvatakuut, jotka ovat mahdollisimman lähellä Naton varsinaisia jäseniä koskevan peruskirjan viidennen artiklan turvatakuita.

”Näitä keskusteluja paraikaa käydään isojen maiden kanssa ja uskoisin kyllä, että me saamme eri puolilta tukea”, Marin sanoi suomalaismedialle vierailullaan Saksassa tiistaina.

Hänen mukaansa ainakin Saksan hallitus ymmärtää Suomen toivetta. Oman Nato-kantansa Marin kertoi paljastavansa jo ennen sosiaalidemokraattien puoluevaltuuston kokousta 14. toukokuuta.

Marin tapasi tiistaina liittokansleri Olaf Scholzin ja koko Saksan muun hallituksen yhdessä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa.

Saksa tukee Suomea ja Ruotsia

Marin kiitteli luottamuksellisia keskusteluja Mesebergin linnassa lähellä Berliiniä ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi vaihtaa ajatuksia. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin pääministereiltä oli kyselty paljon muun muassa varautumisesta Venäjän reaktioihin, jos maat hakevat Nato-jäsenyyttä.

”Selkeästi Suomen ja Ruotsin näkemyksiä arvostetaan ja meitä halutaan kuunnella, historiammekin takia”, Marin kertoi tapaamisen jälkeen.

Liitokansleri Scholz lupasi Saksan tukevan Suomea ja Ruotsia niiden turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa. Mahdollinen liittyminen Natoon on maiden oma päätös, mutta jos siihen päädyttäisiin, voivat Suomi ja Ruotsi luottaa Saksan tukeen myös aikana hakemuksesta Nato-jäsenyyden toteutumiseen, Scholz sanoi.

”Siihen tunnemme olevamme eurooppalaisina velvoitettuja”, Scholz sanoi.

Turvallisuusympäristö muuttunut

Marinin mukaan turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti eikä paluuta entiseen ole. ”Näemme nyt selvemmin, mihin Venäjä haluaa meidät viedä: se on etupiirien maailma, jossa vahvimmalla on viimeinen sana”, Marin sanoi.

Hänen mukaansa Suomen aiempi linja EU:ssa, mutta Naton ulkopuolella on myös luonut vakautta ja turvallisuutta Eurooppaan, mutta erilaisessa maailmassa kuin missä nyt eletään.

”Meidän on päätettävä, haemmeko Naton jäsenyyttä vai jatkammeko nykyisellä linjalla”, Marin sanoi.

Hän sanoi Suomen arvostavan Saksan johtajuutta EU:n yhtenäisessä reagoinnissa Venäjää kohtaan. Pakotteilla on jo vaikutusta, mutta niitä pitää Marinin mukaan laajentaa. ”Saksan johtajuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan.”

Hänen mukaansa pakotteita on laajennettava myös energiaan, vaikka se haittaisikin esimerkiksi Suomen taloutta. Lisäksi Ukrainaa on tuettava niin rahallisesti, humanitaarisesti kuin aseellisesti niin kauan kuin sota jatkuu – ja senkin jälkeen jälleenrakennuksessa.

Liittokansleri Scholzon ollut kovan kotimaisen ja kansainvälisen arvostelun kohteena, koska hän on suhtautunut monia muita länsijohtajia varauksellisemmin Ukrainan varustamiseen aseilla. Viikko sitten Saksa kuitenkin pyörsi aiemmat puheessa ja ilmoitti toimittavansa Ukrainalle myös raskaita aseita.