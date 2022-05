Main ContentPlaceholder

Uutiset

Tampereelle suunnitellaan täysin poikkeuksellista kaupunginosaa, mutta kaavoittajaa ei löydy – Arkkitehdeistä huutava pula: ”Emme saaneet ainuttakaan hakemusta”

Arkkitehtipula alkaa jo hidastaa Tampereen kaavoitusta. Hiedanrannan suunnittelijaa on haettu kolmesti, mutta hakemuksia tuli nolla. Kaupunkisuunnitteluun erikoistuneilla arkkitehdeillä on asiantuntijan mukaan työntekijän markkinat. Tampereen yliopisto on lisännyt koulutuspaikkoja.

Tilaajille

Hiedanrannan keskustan palveluiden ja kulttuuritilojen on suunniteltu keskittyvän tehtaan ja keskusaukion väliselle akselille raitiotiepysäkkien lähelle. Keskusaukio tulee suunnilleen nykyisen louhekasan paikalle (kuvassa oikealla).

Aamulehti Pula arkkitehdeistä alkaa jo hidastaa Tampereen kaupungin kaavoitustyötä. Tampereella on vaikeuksia täyttää kaavoituksen avoimia vakansseja. Näin kertoo asemakaavapäällikkö Elina Karppinen. Arkkitehtejä ei ole houkutellut edes Hiedanranta, Tampereen kunnianhimoinen hanke läntisen kaupungin tulevaksi keskustaksi. Hiedanrannan kaavasuunnittelijaksi on Karppisen mukaan haettu syksystä lähtien jo kolme kertaa projektiarkkitehtia määräaikaiseen viiden vuoden työsuhteeseen. ”Emme saaneet näissä hauissa ainuttakaan hakemusta.”