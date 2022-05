Kauhua Helsingissä aiheuttaneeksi kaahailijaksi epäillään mediatietojen mukaan valtionhallinnon viranhaltijaa, joka on puolueaktiivi

Epäilty oli mahdollisesti vieraillut puolueensa vaaliteltalla. Puolueen edustaja: Olen täysin ymmälläni, jos se on hän.

Helsingissä kaahaillut henkilö ajoi mustaa Mercedes-Benz-merkkistä autoa, joka pysähtyi Café Esplanadin eteen Helsingin ydinkeskustassa vappuaattoiltana. Auto näkyy kuvassa. Mediatietojen mukaan autoa ajoi auton omistaja eikä auto olisi ollut varastettu. Auton omistaja on valtionhallinnossa työskentelevä henkilö.

Aamulehti

Vapunaaton hengenvaarallisesta kaahailusta juhlakansan keskellä Helsingin ydinkeskustassa epäillään 33-vuotiasta miestä.

STT:n tietojen mukaan turma-autoa kuljetti ilmeisesti auton omistaja. Silminnäkijähavaintojen mukaan epäilty ajoi mustaa Mercedes-Benz-merkkistä henkilöautoa, joka pysähtyi lopulta Café Esplanadin eteen.

Ajoneuvoliikennerekisterin mukaan auton omistaa pääkaupunkiseudulla asuva mies, kertoo Helsingin Sanomat.

Hän on korkeasti koulutettu valtionhallinnon viranhaltija Länsi-Uudeltamaalta. Hän on edennyt työurallaan hyvin. Mies osallistuu puoluepolitiikkaan ja on ollut myös ehdolla vaaleissa. Hän oli tammikuussa ehdolla aluevaaleissa, mutta ei tullut valituksi.

Miehen tunteva puolueen aluejärjestön edustaja arvioi STT:lle, että tapahtumapaikalta julkaistuissa kuvissa näkyy tutun oloinen mies. Henkilön kasvot ja ääni olivat samanlaiset kuin hänen tuntemallaan puolueaktiivilla.

Puolueen edustaja ei ole kuitenkaan aivan varma kuvissa näkyneen ihmisen henkilöllisyydestä, koska kuvamateriaali on suttuista.

Kuljettajaa koskevista tiedoista kertoivat aiemmin myös MTV:n uutiset ja Iltalehti.

STT:n haastattelema puolueen edustaja kertoi nähneensä tuntemansa puolueaktiivin vaaliteltalla Länsi-Uudellamaalla aiemmin samana päivänä. Kyseinen henkilö ei ollut silloin päihtyneen oloinen. Nyt yksi Pohjoisesplanadin rikosnimikkeistä on törkeä rattijuopumus.

"Olen täysin ymmälläni, jos se on hän. Kyseinen henkilö on aina ollut todella rauhallinen ja harkitsevaisen oloinen”, STT:n haastattelema puolueen edustaja sanoi.

"Tämä on hirvittävän järkyttävä tapahtuma”, hän lisäsi.

Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen yksityiskohtia epäillystä. Helsingin poliisi sanoi Aamulehdelle sunnuntaina iltapäivällä, ettei asiasta tiedoteta sunnuntain aikana.

Yhdellä tapahtumista kuvatulla videolla näkyy, kuinka musta henkilöauto ajaa kovaa vauhtia Pohjoisesplanadilla ja lähestulkoon törmää suojatietä ylittäneisiin sivullisiin Kluuvikadun ja Pohjoisesplandin kulmalla Hotelli Kämpin edessä.

Aamulehti tai STT eivät ole pystynyt erikseen varmistamaan verkossa kiertävän videon alkuperää, mutta videolla näkyvät tapahtumat vastaavat julkisuudessa olleita tietoja sekä poliisin yleisesti kertomaa tapahtumakulkua Pohjoisesplanadilla.