HS: Ulkoministeriössä on jo alettu valmistella Nato-hakemukseen johtavaa selontekoa

Selonteossa käydään läpi syitä, miksi Suomi hakee Naton jäseneksi.

Helsinki

Ulkoministeriössä on jo alettu valmistella Nato-hakemukseen johtavaa selontekoa tai tiedonantoa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan ministeriössä on luonnosteltu asiakirjaa, joka on todennäköisesti alle viisi sivua pitkä.

Siinä käydään läpi syitä, miksi Suomi hakee Naton jäseneksi. Siihen saatetaan kirjata myös hakemukseen liittyviä riskejä.

Selonteko annettaisiin eduskunnalle sen jälkeen, kun presidentti Sauli Niinistön johtama hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt Nato-hakemuksen jättämisestä.