Uutiset

Myllerrys Pirkanmaan Lähi-Tapiolassa jatkuu: Nyt naisjäsenet jättivät hallituksen

Pirkanmaan Lähi-Tapiolalla ei ole enää toimivaltaista hallitusta. Hallituksen aiemmasta kokoonpanosta on jäljellä enää kaksi jäsentä. Muut on erotettu tai he ovat irtisanoutuneet.

Pirkanmaan Lähi-Tapiolan toimipiste sijaitsee Tampereella Itsenäisyydenkadulla. Pääsisäänkäynti kuvattiin 29. maaliskuuta.