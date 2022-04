Ukrainalaisjuristi löysi Suomesta pikavauhtia oman alan työpaikan ja asunnon – sanoo suorat sanat Suomen Nato-keskustelusta ja Venäjän pelottelusta

Pääkaupunkiseudulle asettunut juristi Kateryna Shapran kertoi löytäneensä töitä lakiyrityksestä ja asunnon Helsingistä. Hän on tiettävästi ensimmäisiä pirkanmaalaisbussin 45 hengen ryhmästä, jotka ovat löytäneet itsenäisesti työpaikan.

Kateryna Shapran on ulkoillut Espoossa, sillä se tuo sodan seuraamisen keskelle muuta ajateltavaa. Shapran kiittää, että lumisena aikana myös valkoinen Harvey-koira pysyi puhtaana luonnossa liikkuessa.

Aamulehti

Puhelu Kateryna Shapranin kanssa katkeaa kahdesti viestiin tai soittoon Ukrainasta. Tilanne Shapranin veljen ja äidin kotona Mykolajivissa on vaikea, sillä Venäjä tekee sinne ilmaiskuja.

”On hirveää kysyä joka päivä, miten he voivat”, Shapran sanoo. Hän pitää puhelinta silmällä päivittäin, jottei menisi ohi mitään tärkeää. ”Vaikka menisin kylpyhuoneeseen, otan puhelimen mukaan.”

Aamulehti haastatteli Shapranin ensimmäisen kerran tämän saapuessa koiransa Harveyn kanssa Suomeen 7. maaliskuuta. Nyt hän kertoo elämänsä uusimmista käänteistä ystäviensä luota Espoosta, jonne hän meni, kun pirkanmaalaisbussi toi hänet Puolan ja Ukrainan rajalta Suomeen.

Shapranin mies on yhä Kiovan alueella ja toimii vapaaehtoisena maan sisäisten pakolaisten sijoittamisessa. Ihmisiä tulee Harkovasta ja Kiovaa ympäröiviltä alueilta kuten Butšasta ja Irpinistä.

Viime viikon keskiviikkona Shapran kertoo kuulleensa kollegasta, joka palasi asuntoonsa Irpinissä ja totesi sen täydellisesti tuhotuksi. ”Lehtien ja verkkosivujen julkaisemat asiat ovat totta”, hän sanoo ja viittaa esimerkiksi Butšan tapahtumiin.

Kaikkeen mediassa kerrottuun hän ei kuitenkaan usko. 12. huhtikuuta ukrainalaismedia Korrespondent.net julkaisi brittiläiseen Daily Mailiin viitaten kuvia, joissa Venäjän raskaan kaluston väitettiin liikkuvan Suomen rajan läheisyydessä, kun Nato-keskustelu Suomessa toden teolla alkoi.

Kateryna Shapran on hyvin kartalla Suomen aiemmasta Nato-kannatuksesta ja kannatuksen lisääntymisestä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Hän on myös valmis kertomaan kantansa Nato-pohdintoihin.

”Ajattelen, että on tärkeää olla pelkäämättä Venäjää ja sen typeriä yrityksiä pelotella suomalaisia panssarivaunuilla Suomen rajan lähellä.”

Pian töihin

Shapran on ollut apuna paikallisten vapaaehtoisten toiminnassa, lajitellut vaatteita ja pakannut lähetyksiä Ukrainaan. ”On ollut valtavan hienoa nähdä kiltteyttä ja saada tukea”, hän sanoo. Linkedin-tilillään hän on ohjannut tuttujaan muun muassa lahjoittamaan rahaa luotisuojaliivien valmistukseen.

Hän haki tilapäistä suojelua 15. maaliskuuta. Maahanmuuttovirasto Migri on luvannut, että päätöksen saa kolmessa viikossa siitä, kun hakemus on tehty. Shapran ei ole vielä saanut oleskelulupakorttia, mutta hän sai päätöksen tilapäisestä suojelusta 26. huhtikuuta. Koska luvissa kestää, Migri tiedotti huhtikuun alussa, että enää ei tarvitse odottaa päätöstä opintojen ja työn aloittamiseksi. Työn saa ottaa vastaan heti, kun hakemus on rekisteröity.

Shapranin mukaan monet asiat tuottavat hankaluuksia ilman virallista oleskelulupaa. Esimerkiksi vuokra-asuntoa hakiessa monet säätiöt vaativat tilapäisen suojelun päätöksen, eikä pankkitilin avaaminen ei ole mahdollista ilman sitä tai työsopimusta.

Viime viikon lopulla Shapran kertoi kirjoittaneensa työsopimuksen Suomessa toimivaan lakiyritykseen. Hän löysi pääsiäisen jälkeen myös asunnon Helsingin Meilahdesta Facebook-ryhmän kautta.

”Joka kuukausi toivon, että tämä kuukausi on sodan viimeinen ja pian palaan kotiin.”

