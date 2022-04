Helsingissä toimivassa YK-toimistossa paljastui väärinkäytösepäily – johtaja syrjään tutkinnan ajaksi

Helsinki

YK:n projektipalvelujen (UNOPS) Helsingissä sijaitsevassa toimistossa on paljastunut väärinkäytösepäily ja asiasta on aloitettu sisäinen tutkinta, ilmoittaa ulkoministeriö. Tieto asiasta tuli UNOPS:n päämajasta Kööpenhaminassa.

Epäily koskee Helsingin-toimiston johtajaa, joka on siirretty tutkinnan ajaksi syrjään tehtävästään. Tutkinnasta vastaa YK:n sisäisen tarkastuksen toimisto OIOS, joka on YK:n pääsihteerin alla toimiva itsenäinen tarkastuselin. UNOPS toimittaa lisätietoja tutkinnan edetessä.

Suomen rahoitus Helsingistä johdetulle ohjelmalle on jäädytetty, kunnes asiassa on saatu perusteellinen selvitys. Helsingin UNOPS-toimisto (S3i) on vastuussa vaikuttavuussijoittamisesta ja innovaatiotyöstä.

Ulkoministeriö suhtautuu erittäin vakavasti kumppanijärjestöissä tapahtuviin väärinkäytösepäilyihin ja seuraa asian selvittämistä tiiviisti.