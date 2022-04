Ruokavirasto ohjeistaa turvallisten Kinder-munien tunnistamisessa

Helsinki

Ruokavirasto on ohjeistanut tarkemmin turvallisten Kinder-munien tunnistamisessa.

Belgian Arlonissa valmistetut Kinder-tuotteet on vedetty markkinoilta salmonellaepäilyn vuoksi, mutta muissa tehtaissa valmistettuja tuotteita voi myydä ja ostaa tavalliseen tapaan.

Ruokaviraston mukaan Suomessa on myynnissä ainakin Puolassa valmistettuja Kinder-munia. Niiden kääreeseen on selvästi merkitty valmistuspaikka. Lisäksi niissä päiväysmerkintä on oranssilla pohjalla oleva valkoinen teksti, kun taas Belgiassa valmistetuissa munissa teksti on musta valkoisella pohjalla.