Naton kesäkuun huippukokousta Madridissa odotetaan mielenkiinnolla. Käsitelläänkö siellä Suomen hakemus?

Sieltä se tuli, noin 50 sivun tekstipumaska, joka kantaa nimeä Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksista. Ministerikolmikko ei turhaan kiitellyt toisiaan, syntyihän selonteko varsin nopeasti, vajaassa kuukaudessa.

Selonteon ei odotettukaan sisältävän merkittäviä uusia avauksia. Siinä toistetaan se kaikki, mikä on moneen kertaa todettu. Mutta tärkeää on, että tämä ajassa oleva tieto on analysoitu ja nivottu yhteen. Tämä antaa hyvän perustan ja pohjan, kun eduskunta alkaa ensi viikolla keskustella selonteosta.

Jo etukäteen tiedettiin, ettei selonteko ota kantaa Nato-jäsenyyteen. Siinä ei ole johtopäätöksiä, eikä siinä esitetä uusia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja.

Kädenlämpöistä natoilua

Vaikka näin on, niin lukija ei voi välttyä siltä kädenlämpöiseltä Nato-myönteisyydeltä, joka tekstistä huokuu.

Selontekoa ei kuitenkaan voi kutsua Nato-selvitykseksi, sillä reilut puolet tekstistä käsittelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, toinen puoli taloutta, kriisinkestokykyä ja yhteiskunnan varautumista. Tärkeitä aiheita kaikki.

Keskeinen tarve selonteon tekemiselle tuli siitä, että luottamus Venäjään on romahtanut maan hyökätessä Ukrainaan. Sodasta uhkaa tulla pitkäkestoinen, mikä on otettava huomioon, kun turvallisuusratkaisuista päätetään.

EU ollut nopea ja yhtenäinen

Puolustusvoimain edellinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg luonnehtii Aamulehdelle, että Venäjän toimia on kuvailtu inhorealistisesti selonteossa.

Hän pitää hyvänä selkeätä kirjausta siitä, että EU:n rooli turvallisuuspoliittisena toimijana on vahvistunut. Tämä on totta. EU:n reaktio hyökkäykseen on yhtenäinen. EU:ssa on saatu nopeasti aikaan esimerkiksi talouspakotteet Venäjää vastaan.

Selonteko nojaa siihen, että Suomen oma puolustuskyky on edelleen kivijalka. Asevoimiamme on kehitetty oikein sitä mukaan, kun vaatimukset ovat kasvaneet. On hyvä panna merkille, että omat puolustusvoimat ovat turvallisuuden perusta olimme sitten Natossa tai ei.

VPK-mallilla talkoisiin

Nato-jäsenyyden tärkein valtti on turvatakuut. Lindberg muistuttaa, että jo aiemmin on puhuttu siitä, miten Natoon mennään nahkoineen ja karvoineen.

On totta, että saisimme nauttia artikla viiden turvatakuista, mutta mukana tulevat myös velvoitteet. Kun muut tarvitsevat apua, niin vähän kuin vapaapalokunnan mallilla olisimme mukana talkoissa.

Tästä ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että joutuisimme mukaan jokaiseen mittelöön, kun jossakin päin räsähtää. Jatkossakin päättäisimme itse, mihin operaatioon Suomi osallistuu.

Standardisopimuksella mennään

Vaikka Suomi selonteon mukaan vahvistaa kansainvälisiä kumppanuuksia monella rintamalla, niin tosiasia on, etteivät ne sisällä turvatakuita. Sen sijaan, jos olemme osa yhteistä puolustusta, niin ennalta ehkäisevä vaikutus olisi suurempi. Tämä viesti tuli selväksi keskiviikkona.

Jos Suomi päätyy hakemaan jäsenyyttä, niin kyse on standardisopimuksesta. Lindbergin mukaan tämä on hyvä kirjaus, koska ei ole olemassa mitään kevyttä versiota jäsenyydestä.

Joukkoja lisätty

Selonteon käsittelyssä nousee varmasti esille, miten paljon Suomi voisi esittää omia vaatimuksiaan, jos hakemus jätetään. Sekä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) että puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) olivat vaitonaisia tässä vaiheessa. Se oli järkevä veto, koska viime viikot on korostettu, että selonteko on pohja nimenomaan eduskunnalle.

Nato-epäilijät ovat olleet huolissaan siitä, miten Naton joukkoja riittäisi Suomeen ja Venäjän vastaiselle pitkälle rajalle, jos Euroopassa olisi lukuisia kriisipesäkkeitä yhtä aikaa.

Lindberg muistuttaa, että Nato on jo moninkertaistanut joukkojen määrää itäisen Euroopan maissa.

Kesäkuussa Naton huippukokous pidetään Espanjan Madridissa. Kokoukselta odotetaan paljon. Mahdollisesti siellä linjataan sotilasliiton joukkojen nykyistä suuremmasta tasosta ja valmiudesta itäiseen Eurooppaan. Jos näin käy, niin se mahdollistaisi mille tahansa Naton vastuualueelle aikaisempaa parempaa vastetta.

Mikäli Suomi päättää hakea jäsenyyttä, ja jos se jättää hakemuksen lähiviikkojen sisällä, niin hakemus olisi käsittelyssä huippukokouksessa. Aikataulu kertoo siitä, että Nato-junan vauhti on nyt nopea.

Luettavaa pääsiäiseksi

Samalla se asettaa kovat paineet kansanedustajille. Osa on kertonut myönteisen kantansa. Pirkanmaan 19:stä edustajasta kymmenen kannattaa jäsenyyden hakemista.

Kantansa jo lukinneillekin selonteko tarjoaa hyvää pääsiäisajan lukemista.

Ei ole liioiteltua sanoa, että kansanedustajat ovat paljon vartijoina. Suomi hakee turvallisuudelleen uutta suuntaa, ja se suunta voi olla historiallinen.