Vaikka jäsenhakemuksen ratifiointi Naton 30:ssä jäsenmaassa vie kuukausia, tuskin monikaan maista haluaa tieten tahtoen hidastaa Suomen hyväksymistä sotilasliittoon. Tässä auttaa Yhdysvallat, joka voi tarvittaessa käyttää vaikutusvaltaansa viivyttelijöihin.

Aamulehti

Kysyimme Natoon ja turvallisuuspolitiikkaan perehtyneeltä Helsingin yliopiston tutkijalta Iro Särkältä, miten nopeasti Suomen Nato-jäsenyysprosessi voi edetä ja mitä jäsenyydestä seuraisi.

Kuinka nopeasti Suomen pitää jättää Nato-jäsenyyshakemus?

”Nyt tasapainoillaan sen kanssa, miten pitkään nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa hakemusta kannattaa viivytellä. Nato on sanonut, että ovet ovat Suomelle auki. Naton puolesta mitään aikaikkunaa ei ole. Suomen näkökulmasta juuri nyt olisi hyvä tarttua hetkeen, jos kerran koetaan, että Venäjästä on tullut uhka Suomelle. Jos laskelmoida halutaan, nyt huomio on muualla. Mutta ei voida tietää, miten tilanne ajan myötä kehittyy ja kuinka pitkään tämä jatkuu. Nyt olisi hyvä tarttua hetkeen.”

Helsingin yliopiston tutkija Iro Särkkä.

Koska hakemus pitäisi jättää sisään?

”Nato haluaa yleensä juhlistaa, kun uusi jäsenmaa kutsutaan jäseneksi. Naton huippukokous kesäkuun lopulla Madridissa järjestetään valtionpäämiestasolla. Siksi se olisi luonnollinen hetki kutsua Suomi mukaan jäsenyysprosessiin. Mitä nopeammin Suomi hakemuksensa jättää, sitä parempi.”

Mitä Suomessa on tehtävä ennen sitä?

”Suomessa on perinne, että halutaan keskustella ja muodostaa mahdollisimman laaja-alainen yhteisymmärrys siitä, mikä Suomen ratkaisu olisi. Nämä keskustelut on käytävä, ja eduskunta on kytkettävä mukaan prosessiin. Vie oman aikansa, että eduskunnan keskiviikkona saama turvallisuuspoliittinen selonteko käsitellään.”

Onko Natoon nopeampaa reittiä?

”Suomen jäsenyyshakemus voidaan jättää sisään kesken käsittelyprosessin. Päätöksen siitä voisi tehdä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (tp-utva).

Suomen kutsumisen jäseneksi voi tehdä myös Naton neuvosto huippukokouksen ulkopuolella. Ei sekään mikään mahdoton skenaario ole. Tämä voisi tapahtua joitakin viikkoja ennen Madridin kokousta. Uskon kuitenkin, että tässä haetaan nyt sitä oikeata momentumia. Muutamalla viikolla ei ole varsinaisen prosessin näkökulmasta suurta merkitystä. Emme tietenkään voi tietää, mitä sinäkin aikana ehtii tapahtua. Siksi ei kannata viivytellä.”

Tarvitseeko Suomi Ruotsin seurakseen?

”Suomi voi mennä Natoon yksin, jos sikseen tulee. Toki olisi toivottavaa, että Ruotsi olisi mukana yhtäaikaisesti. Kumpikin maa tekee kuitenkin omat ratkaisunsa, ja Suomen on kunnioitettava Ruotsin ratkaisua, oli se mikä tahansa.”

Lue lisää: Haaviston mukaan Suomi ja Ruotsi informoivat toisiaan, mutta eivät vaikuta toistensa turvallisuusratkaisuihin

Voiko Venäjä estää Suomen jäsenyyden?

”Selvää on, että Venäjä tulee vastustamaan Suomen liittymistä Natoon, sillä se ei sovellu heidän ajatteluunsa. Siitä voi seurata hybridivaikuttamista, jolla Suomen valintaan pyritään vaikuttamaan. En usko, että Venäjä pystyy Suomen jäsenyyden estämään.”

Kuinka tärkeätä on, että Suomi saisi hakuprosessin ajaksi turvatakuut?

”Nato ei turvatakuita Suomelle anna. Sen se voi tehdä vasta, kun Suomen jäsenyys on vahvistettu ja ratifioitu Naton jäsenmaissa. Suomelle olisi toki tärkeätä, että ylimenovaiheen aikana meillä olisi jonkinlainen turvaverkko olemassa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi viime viikolla, että keinot löydetään siihen, että ylimenovaihe voidaan jollain tavalla hoitaa. Ilmaisu oli hyvin ympäripyöreä, mutta uskon, että hän viittasi suurten Nato-maiden valmiuteen tulla auttamaan Suomea, jos tilanne eskaloituu.”

Voidaanko Suomen jäsenyyden ratifiointia Naton jäsenmaissa nopeuttaa?

”Naton jäsenmaita on 30. Se on iso joukko. Ratifiointi tuskin toteutuu niissä yhtäaikaisesti. Uskon, että prosessissa olisi kyse joistakin kuukausista. Yhdysvalloilla on tässä koordinoiva rooli. Sopimuskin tallennetaan aikanaan Yhdysvaltain ulkoministeriöön. Yhdysvallat voi toimia tavallaan eräänlaisena kiihdyttäjänä, jos he kokevat, että joku maa tieten tahtoen viivyttelee.

Pidän kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, että yksikään EU-maa ratifiointia viivyttäisi. Jäljelle jäävät EU:n ulkopuoliset Naton jäsenmaat, mutta en usko, että niistä mikään alkaisi tässä asiassa jollain tavalla vastahankaan.”

Millainen jäsenyyssopimus olisi Suomen kannalta hyvä, jotta Venäjää ei ärsytetä liikaa?

”Varmasti Suomessa ajatellaan niin, että Suomi liittyy Natoon täysin puolustuksellisista syistä. Jäsenyyden olisi myös hyvä näyttää siltä. Suomen on mietittävä, halutaanko Suomen maaperälle Naton pysyviä joukkoja tai tukikohtia. En usko, että ainakaan alkuvaiheessa näin tapahtuisi.

Suomi voi ottaa mallia esimerkiksi Norjasta tai Tanskasta. Tarvittaessa kansallista puolustusta voitaisiin vahvistaa. Ydinaseita ei Suomessa säilytettäisi.”

Koska Suomi voisi olla Naton jäsen?

”Vuoden loppuun mennessä.”