Näin voit auttaa Ukrainaa – listasimme keinot ja järjestöt

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt monessa halun auttaa. Apua toimitetaan Ukrainaan, mutta myös Suomeen saapuneille ukrainalaisille.

Tampereella ukrainalaisia auttavat useat järjestöt. Yhteysjohtaja Maggie Keskinen Tampereen kaupungilta kertoo, että ainakin Suomen Punainen Risti, Razom With Ukraine -nimellä toimiva keräys- ja lahjoituspiste sekä Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ovat kaupungin tiedossa olevia tahoja, jotka ovat reagoineet erityisesti Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

Razom With Ukraine -nimellä toimiva keräys- ja lahjoituspiste sekä Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry keräävät tavaralahjoituksia, ja molemmilla on Facebook-sivuillaan päivittyvä lista tavaroista, joille on tarvetta. Suomen Punaisen Ristin Tampereen-osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund kertoo, että Tampereen Punaisen Ristin kautta voi auttaa ryhtymällä vapaaehtoiseksi, lahjoittamalla lipaskeräykseen tai osallistumalla Apupupu-kampanjaan eli neulomalla pupun, jollainen lahjoitetaan vastaanottokeskuksen kautta Suomeen saapuville lapsille.

Yksityishenkilöiden apu menee parhaiten perille järjestöjen kautta. Lisäksi kaupunki on tehnyt yhteistyötä useiden yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa. Yritykset ovat lahjoittaneet esimerkiksi vastaanottokeskuksen asukkaille tarvikkeita, kuten mikroja, pesukoneita ja vedenkeittimiä sekä ruokalahjoituksia, kuten pizzaa tai aterioita. Keskisen mukaan yksi ohjelmisto- ja työelämäpalvelualan yritys on lahjoittanut myös ukrainalaisen työntekijänsä työpanosta. Myös monet urheilu- ja harrasteseurat ovat olleet aktiivisia, yksi seura järjestää esimerkiksi säännöllistä toimintaa vastaanottokeskuksen lapsille ja nuorille.

Rahaa vai tavaraa?

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:n kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen sanoo, että jos haluaa antaa tukea Ukrainaan, raha on ehdottomasti paras tapa. ”Rahan liikuttaminen tapahtuu nopeammin, ja sen avulla pystytään tekemään isompia hankintoja, mikä on tehokkaampaa. Saadaan hankittua sellaista, mille on tarvetta.”

Jos taas haluaa auttaa ukrainalaisia kotimaassa, apua voi antaa täälläkin useiden järjestöjen kautta. ”On paljon järjestöjä, jotka ovat mukana tukemassa muun muassa kotouttamista. Se on tosi tärkeää työtä. Vapaaehtoistyö on yhtä arvokasta täällä päässä”, Lappalainen sanoo.

Tampereella rahaa voi lahjoittaa myös ostamalla lippuja tukikonsertteihin. Jos haluaa lahjoittaa tavaraa, Lappalainen suosittelee olemaan yhteydessä paikallisiin järjestöihin ja kysymään niiltä, mille on tarvetta. ”Ei niin, että sattuu olemaan jotakin komerossa ja haluaa päästä siitä eroon. Se voi olla juuri sellaista, jota ei todellakaan tarvita.”

Meneekö apu perille?

Luotettavan järjestön valinnassa tärkeitä kriteerejä ovat Lappalaisen mukaan esimerkiksi paikallistuntemus ja osaaminen toimia olosuhteissa, jotka muuttuvat kaiken aikaa. ”Ennen kaikkea tällaisissa tilanteissa nimenomaan sellaiset järjestöt, joilla on pitkäaikainen kokemus toiminnasta kriisitilanteessa, logistiikasta ja avun perille saamisesta, ovat kaikista varmimmat takuut avun perille saamisesta.”

Yksi osa vastuullisuutta on se, että lahjoitusvarat kerätään keräysluvilla, tilitetään ja raportoidaan tuloksista. ”Eli kerrotaan esimerkiksi nettisivuilla, että annettu raha on oikeasti mennyt sinne, minne se on luvattukin toimittaa, ja mitä sillä on pystytty tekemään.”

Järjestöillä on erilaista erityisosaamista, vaikkapa erityisesti lasten auttamisesta kriisitilanteissa. Järjestön valintaa tehdessä voikin miettiä, mitkä asiat ovat itselle tärkeimpiä.