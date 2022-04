Vuoden lehtikuva kertoo koronavuodesta ja urheilukuva uimari Ari-Pekka Liukkosesta

Vuoden 2021 voittajakuvissa näkyi tuomariston mielestä positiivisuus ja toivo.

Heikki Saukkomaan kuva valittiin Vuoden urheilukuvaksi. Saukkomaan kuvassa Ari-Pekka Liukkonen on uinnin karsinnoissa Tokion olympialaisissa heinäkuussa 2021.

Vuoden 2021 lehtikuvan on ottanut Hanna-Kaisa Hämäläinen. Tuomariston mielestä kuva tiivistää hienolla tavalla toisen koronavuoden, jossa on lopulta ollut eniten kyse yhteisöllisyydestä ja toivosta.

Hämäläisen kuvassa Pakarisen perhe toimittaa viikoittaista ruokakassia köyden avulla parvekkeella olevalle isovanhemmalle.

Valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen Kuvajournalismi 2021 -kilpailun voittajien palkitsemistilaisuudessa Sanomatalossa Helsingissä 7. huhtikuuta 2022. Hämäläinen palkittiin vuoden 2021 lehtikuvasta, minkä lisäksi tuomaristo valitsi hänet myös vuoden kuvajournalistiksi. Kuvajournalismi 2021 -kilpailun järjestää Suomen kuvajournalistit ry.

Hämäläinen on muuramelainen valokuvaaja, joka on työskennellyt vapaana kuvajournalistina 20 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii myös Journalistiliiton hallituksen toisena varapuheenjohtajana.

Hämäläinen on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto) valokuvataiteen laitokselta vuonna 2004.

Vuoden urheilukuvan on puolestaan ottanut Heikki Saukkomaa. Kasvot kuvassa tuovat tuomariston mukaan esiin yksilötason merkityksen urheilussa. Ne tuovat inhimillisyyttä lajiin, jossa keho on kuin kone.

Saukkomaa on työskennellyt kuvatoimisto Lehtikuvan kuvaajana vuodesta 1985. Työ on uutiskuvausta, johon sisältyy muun muassa urheilua, politiikkaa ja päivittäisiä uutisia. Lisäksi työuralle on mahtunut esimerkiksi kymmenet olympialaiset, useita huippukokouksia ja Balkanin maiden itsenäistymisen seuraaminen.

Lehtikuvan valokuvaaja Heikki Saukkomaa ja hänen kuvaamansa Vuoden urheilukuva Sanomatalossa Helsingissä 7. huhtikuuta 2022.

Uutiskuvassa Elokapinan mielenosoitus

Vuoden uutiskuva on Antti Yrjösen kuva Elokapinan mielenosoituksesta. Se on tuomariston mielestä yllättävä. Näyttää melkein siltä kuin poliisit kantaisivat pois haavoittunutta. Kannettava henkilö ei silti näytä uhrilta, asetelma on jopa päinvastainen, palkintoperusteissa sanotaan.

Antti Yrjönen on tamperelaislähtöinen kuvajournalisti ja dokumentaarinen kuvaaja. Yrjönen on palkittu kahdesti Vuoden uutiskuva -palkinnolla Kuvajournalismikilpailussa ja Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla osana Poikkeustila 2020 -työryhmää.

Kuvajournalismikilpailun palkinnot jaettiin Suomen kuvajournalistit -yhdistyksen tilaisuudessa torstaina.

Vuoden 2021 voittajakuvissa näkyi tuomariston mielestä positiivisuus ja toivo. Viime vuodessa keskeistä on ollut selviytymisen lisäksi yhteisöllisyys ja toisten auttaminen, tuomaristo kuvailee.