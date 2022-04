VR pysäyttää myös Venäjälle suuntautuvan tavaraliikenteen – prosessi kestänee kuukausia

VR kertoo tavoittelevansa liikenteen mahdollisimman nopeaa alasajoa, mutta arvio on, että prosessiin kuluu useita kuukausia. Ministeri Tuppurainen sanoi pitävänsä päätöstä perusteltuna.

VR Groupin hallitus kertoi keskiviikkona aikovansa pysäyttää idän tavaraliikenteen hallitusti.

VR kertoo tavoittelevansa liikenteen mahdollisimman nopeaa alasajoa, mutta arvio on, että prosessiin kuluu useita kuukausia.

”Yhtiössä on sodan alusta alkaen työstetty kokonaisarviota sidosryhmät ja huoltovarmuus huomioiden. Työ on nyt saatu näiltä osin päätökseen. Päätöksen valmistelu on ollut valitettavan pitkä ja vaikea prosessi”, sanoi tiedotteessa VR Groupin vt. toimitusjohtaja Topi Simola.

EU:n pakotteet eivät toistaiseksi estä rautatieliikennettä EU:n ja Venäjän välillä. VR:n kotimaisten asiakkaiden kanssa tekemien tavaraliikennesopimusten purkaminen tulee siten hoitaa sopimuksissa määritellyllä ja asiakkaiden kanssa neuvoteltavalla tavalla.

VR ehti jo kertaalleen päättää tavarajunaliikenteen lopettamisesta Venäjälle, mutta yhtiö pyörsi päätöksensä. Matkustajaliikenteen Allegro-junalla Helsingin ja Pietarin välillä yhtiö on jo lopettanut.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kertoi Twitterissä pitävänsä keskiviikon päätöstä perusteltuna.

Toimitusjohtajan irtisanominen herätti hämmennystä

Tuppurainen kertoi myös keskiviikkona käyneensä vakavahenkisen ja rakentavan keskustelun VR:nhallituksen puheenjohtajan Kjell Forsénin kanssa. Tuppuraisen mukaan hän on nyt saanut riittävän selvityksen asiasta.

VR kertoi maanantaina toimitusjohtajansa Lauri Sipposen irtisanomisesta. Tiedotus aiheutti hämmennystä, sillä yhtiö kertoi ensin Sipposen irtisanoutuneen itse, mutta korjasi muutamaa tuntia myöhemmin tämän tulleenkin erotetuksi.

Tuppurainen kertoi toimittajille eduskunnassa kutsuneensa Forsénin omistajaohjausosastolle valtioneuvoston kansliaan, koska asiasta oli tarpeen keskustella kasvotusten.

”Tänään tämä keskustelu käytiin sinänsä hyvin rakentavassa hengessä. Keskustelun päätteeksi Forsén pyysi anteeksi menettelyään toimitusjohtajan irtisanomisprosessissa, sitä että hän antoi aluksi väärää tietoa”, Tuppurainen kertoi.

Tuppuraisen mukaan VR:n hallitus nauttii omistajan luottamusta.

”Minun osaltani asia on nyt loppuun käsitelty”, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen ei halunnut kommentoida VR:n toimitusjohtajan erottamista tai sen syitä.

”Toimitusjohtajan valintaan tai irtisanomiseen ei omistaja ota kantaa. Se on täysin yhtiön hallituksen vastuulla. Yhtiön hallitus kantaa vastuun niin rekrytoinnista kuin virheellisistä valinnoistakin ja myöskin siitä, miten asioista viestitään”, Tuppurainen sanoi.

Talouselämä: Koko VR:n hallitus näki tiedotteen

Talouselämä kertoi keskiviikkona, että koko VR:n hallitus hyväksyi virheellisen tiedottamisen Sipposen lähdöstä. Mukana oli myös ministeri Tuppuraisen johtaman omistajaohjauksen edustajana finanssineuvos Pekka Hurtola.

Talouselämän haastatteleman Kjell Forsénin mukaan koko hallitus näki tiedotetekstin etukäteen, sillä se lähetettiin heille kommentoitavaksi sähköpostitse. Forsénin mukaan kukaan hallituksen jäsenistä ei puuttunut tiedotteen sanamuotoon Sipposen irtisanoutumisesta.

Talouselämä ei tavoittanut Hurtolaa kommentoimaan tapausta.

Forsénin mukaan virheellisen viestinnän taustalla oli pyrkimys lieventää Sipposen tuskaa irtisanomiseen liittyen. Hän ehti toimia tehtävässä vasta viime elokuusta lähtien.

”Tämä kääntyi valitettavasti meitä kaikkia vastaan”, Forsén sanoi Talouselämälle.