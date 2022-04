Johtajaylilääkärin mukaan resurssit ovat Taysissa tiukoilla etenkin päivystyksessä –Hoitajaliittojen mukaan työnantajat esittävät mediassa virheellisiä väitteitä

Kiireellinen hoito pystytään johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan hoitamaan lähipäivinä lakosta huolimatta.

Hoitajaresurssit ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan lakon vuoksi tiukilla. Vaikein tilanne on hänen mukaansa päivystyksessä.

Aamulehti

Hoitajaliitot Tehy ja Super sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johto neuvottelivat jälleen sunnuntaina potilaiden turvaamiseksi tehtävän suojelutyön määrästä.

”Neuvotteluissa on päästy ainakin sillä tavalla eteen päin, että pystymme lisäämään kiireellisen hoidon toimenpiteitä. Pystymme käynnistämään syöpähoitoja ja tekemään leikkauksia.”, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Sandin mukaan tilanne vaatii jatkuvaa neuvottelua, mutta ainakin huomisen päivän potilaat on saatu kutsuttua hoitoon. Neuvotteluissa saatiin linjattua hoidon tarpeita Sandin mukaan lähipäiviksi.

Kiireetön hoito on edelleen lakon vuoksi tauolla.

Neuvotteluissa luvattu suojelutyön määrä on kuitenkin Sandin mukaan paikoin riittämätön.

”Hyvin niukoilla resursseilla joissain kohtaa mennään, jossain se on vähän parempi, jossain selvästi huonompi.”

Hoitajien tavoittamisessa ongelmia

Ongelmaksi muodostuu Sandin mukaan erityisesti se, että vaikka suojelutyön tarvittavasta määrästä saadaan neuvoteltua, kaikkia tarvittavia työntekijöitä ei välttämättä saada tavoitettua tai he kieltäytyvät tulemasta.

Kaikista vaikein tilanne on tällä hetkellä Sandin mukaan päivystyksessä.

”Kaikista työvuoroista ei saada ihan sitä määrää hoitajia paikalle kuin mitä suojelutyöneuvotteluissa on sovittu. Onneksi päivystyskäyntejä on nyt ollut vähemmän kuin normaalisti. Kynnys lähteä päivystykseen on varmaan ollut normaalia korkeammalla.”

Sairaanhoitopiirien johtajat ilmaisivat jo ennen lakon alkua huolensa potilasturvallisuuden mahdollisesta vaarantumisesta.

Tällä hetkellä potilaiden turvallisuus saattaa Sandin mukaan vaarantua etenkin sen vuoksi, ettei suojelutyöhön luvattuja hoitajia ei välttämättä saada tavoitettua ja töihin.

Akuuteissa tapaturmissa tai sairastumisissa Sand kuitenkin kehottaa ihmisiä lähtemään liikkeelle.

”Koitamme täällä paikallisesti varmistua, että välttämättömät asiat saadaan hoidettua, ja luotamme siihen, että Helsingin päässä saadaan nämä työehtosopimusasiat ratkaistua.”

Tehy ja Super kritisoivat rajusti työnantajapuolen suojelutyöstä antamia tietoja

Ammattiliitto Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super kritisoivat sunnuntaina voimakkaasti työnantajapuolen lausuntoja suojelutyöstä ja sen määrästä hoitajaliittojen lakossa. Liittojen mukaan lakon aikaista suojelutyötä on annettu sovitusti.

Ammattiliitojen mukaan työvuoroissa on saattanut olla lakon aikana jopa enemmän hoitajia kuin normaalitilanteessa. Normaaliaikana vuoroissa voi liittojen mukaan olla jopa usean hoitajan vaje myös kriittisimmissä toiminnoissa, minkä ei ole katsottu vaarantavan potilasturvallisuutta.

”Työnantaja esittää mediassa virheellisiä väitteitä asiasta. Sairaaloiden johto on nähtävästi valinnut viestintälinjan, jossa se virheelliseen tietoon perustuen ja pelottelemalla pyrkii murtamaan lakkoa ja vaikuttamaan kansalaisten mielipiteeseen hoitajien laillisesta lakosta”, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi järjestöjen tiedotteessa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosaston puheenjohtaja Leena Saarela ei halunnut sunnuntai-iltana kommentoida neuvotteluja Aamulehdelle.

MTV: Puheenjohtaja Vanhasen mukaan eduskunta voi käsitellä potilasturvallisuuslain viikossa

Eduskunnan puheenjohtaja Matti Vanhasen (kesk.) mukaan eduskunnalla on edellytykset käsitellä potilasturvallisuuslaki nopeimmillaan noin viikossa, kertoo MTV Uutiset.

Vanhasen mukaan eduskunta voi tarvittaessa kokoontua hyväksymään lain ensi viikonloppuna.

Lain perusteella voitaisiin määrätä lakon piirissä olevaa hoitohenkilöstöä tekemään välttämättömäksi katsottua suojelutyötä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti perjantaina, että potilasturvallisuuslaki on tarpeen ja esitys valmistellaan mahdollisimman pian.

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoi perjantaina STT:lle, että keskustelu potilasturvallisuuslain valmistelusta on herättänyt raivoa hoitajien keskuudessa.

”Potilasturvalain säätäminen on perustuslain vastaista ja rikkoo hoitajien lakko-oikeutta. Toivomme, että eduskunnalla on viisautta jättää säätämättä laki, joka pakottaa hoitajat töihin, Kirvesniemi sanoi.