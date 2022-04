Hyvinvointialueen johtajan valintaprosessi herättää kritiikkiä: ”Avoimen demokratian näkökulmasta olisi tärkeää, että kaikki puolueet olisivat mukana”

Pirkanmaan hyvinvointialueen pienempiä valtuustoryhmiä huolestuttaa hyvinvointialueen johtajan valintaprosessi ja vallan keskittyminen.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueen kristillisdemokraattien (KD) valtuustonryhmän puheenjohtaja Sirpa Pursiainen kertoo pienten valtuustoryhmien olevan pettyneitä hyvinvointialueen johtajan valintaprosessiin.

Esimerkiksi KD:n, keskustan tai vihreiden edustajia ei ole ollut johtajan valinnassa mukana olevassa haastatteluryhmässä.

Hyvinvointialueen johtaja valitaan kahdeksan hakijan joukosta, jotka pääsivät haastatteluryhmän seulan läpi haastatteluvaiheeseen.

Lue lisää: Kahdeksan hakijaa jatkaa haastatteluihin Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan haussa – nämä henkilöt pääsivät jatkoon

Aluehallituksen valitsemaan haastatteluryhmään kuuluu Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Kari-Matti Hiltunen (kok.), Lauri Lyly, (sd.), Hanna Laine (sd.), Jouni Sirén (vas.), Miko Bergbom (ps.) ja väliaikainen johtaja Jukka Alasentie.

Haastattelujen perusteella osa hakijoista valitaan soveltuvuustesteihin, joiden perusteella lopullinen valinta tehdään.

Tarkkoja perusteluita haastatteluryhmän kokoonpanon valitsemisperusteista ei Pursiaisen mukaan ole hänelle annettu.

”Olemme olleet yhteydessä sekä aluehallituksen puheenjohtajaan että suurimman puolueen valtuustoryhmän puheenjohtajaan.”

Vastauksena on hänen mukaansa ollut halu pysyä aluehallituksen päätöksessä.

Lue lisää: Näin Pirkanmaan hyvinvointialueen tuleva johtaja valitaan – Palkka voi olla yli 17 000 euroa kuukaudessa: ”Summa perustuu tehtävän vaativuuteen”

Pursiaisen mukaan haastatteluryhmässä olisi tullut olla jäseniä kaikista puolueista senkin takia, että osalla hakijoista on sidos tai suhde johonkin puolueeseen.

”Avoimen demokratian näkökulmasta olisi tärkeää, että kaikki puolueet olisivat mukana. Kun on tiedossa, että joillain hakijoilla tällaisia sidoksia on, ihmettelen, miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty.”

”Jos valitaan johtaja, jolla on puoluepoliittisia sidonnaisuuksia ja paljon valtaa, niin silloin koko rakenne voi alkaa mennä väärään suuntaan.”, Pursiainen jatkaa.

Huolena vallan keskittyminen

Valmistelussa oleva hallintosääntö keskittää Pursiaisen mukaan liikaa valtaa aluehallitukselle.

”Hallintosäännössä tällä hetkellä valta on keskitetty aluehallitukselle. Jos 13 ihmistä päättää suurista asioista ilman lakiperustetta, niin vallan keskittyminen on todella haasteellinen asia.”

Jatkossa hyvinvointialueen johtavien virkamiesten valinnassa sekä muissa merkittävissä päätöksissä tulisi Pursiaisen mukaan ottaa mukaan kaikki puolueet.

Lopullisen valinnan hyvinvointialueen johtajasta tekee hyvinvointialueen valtuusto kokouksessaan 2. toukokuuta.