Lempäälässä on valunut öljyä tielle – Pelastuslaitos varoittaa liukkaudesta

Harjakone saadaan paikalle arviolta kello 23.30.

Aamulehti

Lempäälässä on valunut öljyä tielle Kuljun ja Ideaparkin ramppien välisellä tieosuudella. Öljyä on Helsingin suuntaan kulkevalla kaistalla noin 200 metrin matkalla. Määrä on muutamia litroja.

Tiellä liikkujia kehotetaan varovaisuuteen, sillä tie on liukas myös tienpinnan jäätymisen vuoksi. Päivystävä palomestari Heikki Havukainen sanoo, että kaistan vaihtamisesta kannattaa pidättäytyä liukkaalla tieosuudella.

Paikalle saadaan harjakone torjumaan liukkautta arviolta kello 23.30.

”Öljy on levittäytynyt tielle ohueksi kalvoksi, ja se on hankala poistaa muulla kuin harjakoneella", Havukainen sanoi.

Öljy on peräisin ajoneuvosta, joka hajosi kesken ajon. Ajoneuvo ei Havukaisen mukaan ehtinyt ajaa tien pientareelle ennen kuin öljyt valuivat ulos.